"Pan Jerzy nie miał świadomości, że nie jest właścicielem mieszkania"

- Zdarzało się, że sąsiedzi wykupywali mieszkania w zamian za opiekę, to nie jest jednostkowa sytuacja, ale zapewniali opiekę, a tutaj tej opieki nie było - powiedziała w rozmowie z TVN24 Anna Kanigowska, kobieta, która przez rok opiekowała się panem Jerzym z Gdańska. To jego mieszkanie przejął Karol Nawrocki.

Kluczowe fakty: Karol Nawrocki, kandydat w wyborach prezydenckich popierany przez PiS, jest właścicielem dwóch mieszkań i współwłaścicielem kolejnego. Wcześniej, podczas debaty przedwyborczej zapewniał, że ma jedno mieszkanie.

Jedno z tych mieszkań miał otrzymać, jako dowód wdzięczności, za pomoc w opiece nad seniorem - panem Jerzym. Okazało się, że mężczyzna pod ponad roku przebywa w domu opieki społecznej., a jego pobyt finansuje samorząd.

Anna Kanigowska, pracownica Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej, która rzeczywiście opiekowała się panem Jerzym, twierdzi, że senior żył w nędzy i nikt, poza nią, mu nie pomagał.

Pani Anna Kanigowska pracuje w opiece społecznej już od 15 lat. Pomaga osobom potrzebującym na terenie Gdańska. Obecnie pracuje w Polskim Komitecie Pomocy Społecznej. Wiosną 2022 roku do grona jej kilku podopiecznych dołączył pan Jerzy. O tym, w jakim był stanie i jakiej pomocy wymagał, opowiedziała dziennikarzom Onetu. Pani Anna zgodziła się również na rozmowę z reporterką Anna Marią Kowalewską z TVN24.

"Widziałabym gdyby był jakikolwiek ślad"

Tak pani Anna wspominała początki opieki nad seniorem: - Przychodziłam codziennie, siedem dni w tygodniu przez 365 dni w roku. Spędzałam tam dwie godziny dziennie. Pan Jerzy chodził o kulach. Miał problem z nogami, ale fizycznie radził sobie sam. To były początki zespołu otępiennego. Rozmawiałam z pracownikiem socjalnym (z MOPR – red.), żeby zaczęli myśleć o tym, aby umieścić pana Jerzego w domu opieki.

Opiekunka nie miała wątpliwości, że była jedyną osobą, która realnie pomagała seniorowi. - Przez ten czas, kiedy ja tam byłam, nie było u niego nikogo. Widziałabym, gdyby był jakikolwiek ślad tego, że ktoś tam był - powiedziała w rozmowie z dziennikarką TVN24.

Według kobiety, pan Jerzy nie dysponował żadną dużą kwotą pieniędzy. Otrzymywał zasiłek stały z MOPR w wysokości około tysiąca złotych oraz zasiłki celowe. Nie zawsze tych środków wystarczało na bieżące opłaty. - Płaciłam panu Jerzemu rachunki za telewizję i za prąd. Nie pamiętam już pozostałych rachunków. Ale to (płaciłam - przyp. red.) z jego pieniędzy, które przychodziły pocztą - opowiadała.

Pytana o to, czy zdarzyło się, że dokładała do opłat z własnych pieniędzy - potwierdziła, że tak i wskazała, że to nie były duże kwoty. - Zdarzało się, bo pan Jerzy miał wszystko na prąd w mieszkaniu i zdarzało się tak, że przychodziłam, a prądu nie było. Bez tego pan Jerzy nawet nie mógł sobie herbaty zrobić. (W mieszkaniu - przyp. red.) był licznik przedpłatowy na kartę i w okresie zimowym ten prąd schodził bardzo szybko - mówiła.

"Powiedziałam, że nie jest właścicielem mieszkania, to kłócił się ze mną"

Na oświadczenie dotyczące mieszkania seniora, opiekunka natknęła się podczas porządkowania dokumentów. - Trafiłam na oświadczenie pana Karola Nawrockiego i jego żony. To było przejęcie mieszkania za opiekę. Krótkie odręcznie napisane oświadczenie - wskazała.

Opiekunka ma 15-letnie doświadczenie w pomocy potrzebującym, ale jak twierdzi sytuacja pana Jerzego była dla niej zaskakująca i nie spotkała się wcześniej z podobną. Z jaką konkretnie? - Z taką, że ktoś przejmuje mieszkanie za opiekę, jednocześnie mając gdzieś tego, kto w tym mieszkaniu mieszka. Zdarzało się, że sąsiedzi wykupywali mieszkania w zamian za opiekę, to nie jest jednostkowa sytuacja. Ale zapewniali opiekę, a tutaj tej opieki nie było - powiedziała.

To właśnie po odnalezieniu wspomnianego oświadczenia, kobieta napisała list do Karola Nawrockiego adresowany na Muzeum II Wojny Światowej. Poinformowała w nim o trudnej sytuacji swojego podopiecznego i o kłopotach z opłatami za prąd.

Dziennikarka TVN24 zapytała, czy pani Anna próbowała rozmawiać z panem Jerzym o braku deklarowanej wcześniej pomocy ze strony Karola Nawrockiego. - Nie, pan Jerzy w ogóle nie miał świadomości, że nie jest właścicielem mieszkania. Jak kiedyś mu powiedziałam, że nie jest właścicielem mieszkania, to kłócił się ze mną. Powiedział, że to nieprawda i, że to on jest właścicielem mieszkania - przekazała i dodała, że mógł już o tym nie pamiętać, bo cierpiał już na zespół otępienny, a "wtedy wielu rzeczy człowiek nie pamięta".