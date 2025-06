Lot Polaka w kosmos coraz bliżej. Rakieta już na stanowisku startowym

"Rakieta jest już na stanowisku startowym" Źródło: TVN24

We wtorek 10 czerwca o godz. 14:22 polskiego czasu ma się odbyć start misji kosmicznej Ax-4. Weźmie w niej udział drugi w historii polski astronauta - Sławosz Uznański-Wiśniewski. Na antenie TVN24 będzie trwał program specjalny "Polak w kosmosie", w trakcie którego będziemy mogli oglądać przygotowania i start rakiety.

Rakieta już na stanowisku startowym

Na miejscu, w Centrum Kosmicznym im. Johna F. Kennedy'ego na Florydzie, jest reporter TVN24 BiS Hubert Kijek. - Rakieta jest już na stanowisku startowym. Gdy przybyliśmy na miejsce, aby podziwiać tę rakietę, odbył się tak zwany test statyczny, czyli rakieta została zatankowana i dziewięć silników Merlin uruchomiono na trzy sekundy, aby sprawdzić, czy wszystko jest dobrze - relacjonował.

Zauważył, że to nie będzie pierwszy lot pierwszego stopnia tej rakiety, tylko już druga jego misja. - To jest rewolucja, tak lata się w Ameryce, tak latają rakiety Elona Muska - zauważył, zwracając uwagę na przełomową dla obniżenia kosztów zdolność do wielokrotnego korzystania z tych samych rakiet.

Hubert Kijek przekazał też, że miała już miejsce także próba generalna lotu. - Astronauci założyli swoje futurystycznie wyglądające skafandry, zaprojektowane przez kostiumografa z Hollywood, weszli do kapsuły i przeszli przez wszystkie procedury, przez które trzeba przejść w dniu startu, wcisnęli wszystkie guziki, które trzeba wcisnąć - mówił.

Co będzie się działo w kosmosie?

Wraz z Polakiem w kosmos poleci jeszcze Amerykanka, dowódczyni Peggy Whitson, pilot Shubhanshu Shukla z Indii oraz Tibor Kapu z Węgier. Głównym celem misji Ax-4 jest przeprowadzenie serii badań naukowych z zakresu inżynierii, medycyny, biologii i biotechnologii. W sumie w ciągu około dwóch tygodni misja ma zrealizować 60 eksperymentów z aż 31 państw.

W ramach lotu przeprowadzonych zostanie także 13 eksperymentów zaproponowanych przez polskie przedsiębiorstwa i instytuty naukowe. Polska misja technologiczno-naukowa nosi nazwę IGNIS.

Misja z udziałem Polaka jest komercyjną misja kosmiczną firmy Axiom Space, organizowaną z inicjatywy polskiego rządu we współpracy z Europejską Agencją Kosmiczną (ESA). Misja korzysta z należących do amerykańskiej firmy SpaceX rakiet Falcon 9 i statków kosmicznych Dragon.