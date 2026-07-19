Szczecin Gigantyczny korek na A6. "Z powodu kolizji i dużego natężenia ruchu" Anna Winiarska |

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O gigantycznym korku na autostradzie poinformowała w niedzielę po południu Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. Korek pojawił się między Szczecinem a węzłem Rzęśnica

"Między węzłami Podjuchy i Rzęśnica, w kierunku Świnoujścia, z powodu kolizji na A6 w km oraz dużego natężenia ruchu - zator i spowolnienia ruchu na odcinku 10 km" – podano w komunikacie.

Po godzinie 15 GDDKiA przekazała, że korek zmalał, ma 5,5 kilometra. Sytuacja się poprawiła, kierowcy powoli jadą. Ślady kolizji na autostradzie zostały już uprzątnięte.

Gdzie jeszcze są korki?

GDDKiA ostrzega również, że weekendowe powroty znad morza powodują duże utrudnienia na S3 od węzła Goleniów Południe do węzła Szczecin Dąbie. Tam korek ma około ośmiu kilometrów.

Jadący w kierunku Szczecina i dalej, do przejścia granicznego w Kołbaskowie albo Gorzowa Wlkp., również muszą mocno zwolnić na odcinku prawie 10 kilometrów.