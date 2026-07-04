Szczecin Wielokilometrowe korki na A6 i S3 pod Szczecinem Oprac. Natalia Grzybowska |

Wypadki na polskich drogach. "Nie myślimy i mamy w nosie innych, jesteśmy egoistami za kierownicą" Źródło wideo: Wojciech Sidorowicz/Fakty po Południu TVN24 Źródło zdj. gł.: LCV / Shutterstock

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Na drogach A6 i S3 między węzłami Szczecin Kijewo i Kliniska utrzymuje się zator drogowy w obu kierunkach. Korek na Szczecin/Berlin ma ponad pięć kilometrów, a na Gdańsk/Świnoujście blisko siedem - poinformował w sobotę dyżurny szczecińskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Jego przyczyną jest kolizja drogowa z udziałem trzech samochodów osobowych, do której doszło w sobotę przed południem na 27. kilometrze autostrady A6.

Służby drogowe monitorują sytuację.

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