Wielokilometrowe korki na A6 i S3 pod Szczecinem
Na drogach A6 i S3 między węzłami Szczecin Kijewo i Kliniska utrzymuje się zator drogowy w obu kierunkach. Korek na Szczecin/Berlin ma ponad pięć kilometrów, a na Gdańsk/Świnoujście blisko siedem - poinformował w sobotę dyżurny szczecińskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Jego przyczyną jest kolizja drogowa z udziałem trzech samochodów osobowych, do której doszło w sobotę przed południem na 27. kilometrze autostrady A6.
Służby drogowe monitorują sytuację.
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Źródło: PAP