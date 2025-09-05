Laboratorium narkotyków zlikwidowane, zatrzymani powiązani z "jednym z największych karteli"

Kilkudziesięciu policjantów i kontrterrorystów w akcji przeciwko przestępczości narkotykowej Źródło: TVN24

Funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Policji zlikwidowali w powiecie świeckim laboratorium metamfetaminy. W środę w akcji w pobliżu Warlubia w powiecie świeckim do dyspozycji funkcjonariuszy policji były dwa śmigłowce - Black Hawk oraz Bell. Zatrzymano trzech mężczyzn - Polaka i dwóch obywateli Meksyku.

- Zabezpieczono ponad 300 litrów metamfetaminy oraz BMK, oraz blisko trzy tony chemikaliów wykorzystywanych w procesie produkcji metamfetaminy. Według wstępnej opinii biegłego z dziedziny fizykochemii i toksykologii z zabezpieczonych produktów mogło zostać wyprodukowane minimum 330 kilogramów gotowego narkotyku o czarnorynkowej wartości sześciu milionów złotych - przekazał rzecznik CBŚP komisarz Krzysztof Wrześniowski.

Prokuratorskie zarzuty

Według ustaleń śledczych cudzoziemcy nadzorowali proces produkcji i byli bezpośrednio powiązani z międzynarodowym kartelem narkotykowym. Prokurator Katarzyna Calów-Jaszewska z działu prasowego Prokuratury Krajowej przekazała, że zatrzymani zostali doprowadzeni do Zachodniopomorskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Szczecinie.

Prokurator przedstawił im zarzuty m.in. udziału w zorganizowanej grupie przestępczej oraz wytwarzania znacznych ilości narkotyków. - Po przesłuchaniu podejrzanych prokurator skierował do sądu wnioski o zastosowanie środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania na okres trzech miesięcy - dodała.

Prokuratura Krajowa przekazała także, że "z ustaleń śledztwa wynika, że byli oni powiązani z jednym z największych karteli działających na terenie Ameryki Północnej".

