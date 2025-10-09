Woda nie nadaje się do spożycia. Alert RCB

O sytuacji w Wałczu i okolicach poinformowały Rządowe Centrum Bezpieczeństwa i Sanepid. „Woda w m. Wałcz, Ostrowiec, Kołatnik, Pluskota nie nadaje się do spożycia. Gmina zapewnia wodę butelkowaną oraz z beczkowozu” - brzmiał alert RCB, który opublikowano w czwartek po godz. 16.
Zakaz używania wody z sieci wodociągowej do przygotowywania posiłków i mycia obowiązuje do odwołania.
Komunikat w tej sprawie opublikował też Zachodniopomorski Państwowy Inspektor Sanitarny w Szczecinie. Podano, że wodociąg Wałcz zaopatruje w wodę ok. 23,3 tys. mieszkańców miejscowości Wałcz, Ostrowiec, Kołatnik i Pluskota.
Bakterie z grupy coli w wodzie
„W wodzie przeznaczonej do spożycia przez ludzi dostarczanej przez wodociąg publiczny Wałcz stwierdzono obecność bakterii Escherichia coli oraz bakterii z grupy coli, co stanowi zanieczyszczenie mikrobiologiczne – woda nie spełnia wymagań rozporządzenia Ministra Zdrowia (...) w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi” – wyjaśniono w komunikacie sanepidu.
Służby sanitarne poinformowały mieszkańców pow. wałeckiego, iż konieczne jest przestrzeganie następujących wskazówek: woda z kranu nie może być spożywana ani używana do przygotowania posiłków; woda nie może być używana do mycia owoców, warzyw, naczyń kuchennych i prania; woda nie nadaje się do kąpieli, mycia zębów, przemywania otwartych zranień.
Zaznaczono, że woda może być wykorzystywana do celów sanitarnych, tj. WC.
Woda jest dostarczana beczkowozami
Mieszkańcom Wałcza i pobliskich miejscowości woda jest dostarczana beczkowozami i w butelkach. Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Wałczu został zobowiązany przez sanepid do zapewnienia zastępczego źródła zaopatrzenia w wodę do spożycia oraz „podjęcia działań naprawczych celem doprowadzenia jakości wody do obowiązujących wymagań”.
- Trwa ustalanie źródła skażenia wody. Wodociąg objęty jest stałym nadzorem. Będziemy na bieżąco informować o sytuacji – powiedziała rzeczniczka prasowa Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Szczecinie Małgorzata Kapłan
Autorka/Autor: //tok
Źródło: PAP
Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock