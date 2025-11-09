Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Szczecin

Tragiczny finał bójki, nie żyje 23-latek. Zatrzymano kolejne osoby

Do szpitala trafiły trzy osoby
Województwo zachodniopomorskie
Źródło: tvn24
Po nocnej bójce w centrum Szczecinka (woj. zachodniopomorskie), w wyniku której zginął 23-letni mężczyzna, śledztwo prowadzi prokuratura. Trzy osoby zatrzymane w niedzielę zostały zwolnione, a policja zatrzymała kolejnych siedem. Dwie osoby, w tym podejrzewany o śmiertelne ugodzenie nożem, nadal są poszukiwane.

Trzy osoby, które zatrzymano w niedzielę w związku z udziałem w nocnej bójce w centrum Szczecinka (woj. zachodniopomorskie), zostały już zwolnione. O sprawie poinformowała w poniedziałek prok. Ewa Dziadczyk z Prokuratury Okręgowej w Koszalinie.

- Zatrzymanych zostało natomiast kolejnych siedem osób. W tej chwili będą wykonywane z ich udziałem czynności. Dwie osoby są poszukiwane - przekazała.

Przypomnijmy, że do nocnej bójki z udziałem co najmniej kilkunastu osób doszło w nocy z soboty na niedzielę. W wyniku zdarzenia trzech młodych mężczyzn około północy trafiło do szpitala. Dwóch po opatrzeniu opuściło placówkę, trzeciemu lekarze nie zdołali uratować życia. 23-latek zmarł w wyniku obrażeń powstałych po ugodzeniu nożem.

Szczecinecka prokuratura wszczęła śledztwo w kierunku udziału w bójce z użyciem niebezpiecznego narzędzia, której skutkiem była śmierć jednego z uczestników. Na ten moment jednej osobie postawiono zarzut udziału w bójce.

"Doszło do starcia grup"

Prokurator Ewa Dziadczyk poinformowała, że w niedzielę przesłuchiwano osoby, które były na miejscu zdarzenia, w celu ustalenia tego, jak doszło do bójki, kto z tych osób brał w niej udział i jaką rolę odegrał w tym zdarzeniu.

- Ze wstępnych ustaleń wynika, że bójka z udziałem młodych mężczyzn w Szczecinku była konsekwencją wcześniejszych zdarzeń. W jednej wsi pod Szczecinkiem miało dojść do pobicia dwóch osób. Te zebrały większą grupę i pojechały do Szczecinka wyrównać rachunki. Doszło do starcia dwóch grup, co skończyło się tragicznie - śmiercią 23-letniego mieszkańca tego miasta – powiedziała prokurator Dziadczyk.

Poszukiwane są dwie osoby, w tym osoba podejrzewana o śmiertelne ugodzenie nożem. Policja zna ich tożsamość.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Bronił koleżanek, zginął w bramie. Zeznawali koledzy głównego sprawcy

Bronił koleżanek, zginął w bramie. Zeznawali koledzy głównego sprawcy

WARSZAWA
Ciężko ranny mężczyzna po bójce w centrum. Policja szuka sprawców

Ciężko ranny mężczyzna po bójce w centrum. Policja szuka sprawców

WARSZAWA
OGLĄDAJ: Kaleta: sprawa aresztu Ziobry była politycznie ustawiona
Sebastian Kaleta

Kaleta: sprawa aresztu Ziobry była politycznie ustawiona
NA ŻYWO

Sebastian Kaleta
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: aa, ng/tok

Źródło: TVN24, PAP

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Udostępnij:
TAGI:
Policja
Czytaj także:
Royel Otis
Dwa dni muzyki na światowym poziomie. Zakończył się Inside Seaside
Martyna Nowosielska-Krassowska
shutterstock_2416436427
Londyn wypadł z czołówki, Warszawa wysoko
BIZNES
Straż pożarna (zdjęcie ilustracyjne)
Pożar w restauracji na wrocławskim Rynku
Wrocław
maroko
Tragiczny wypadek w Maroku. Nie żyje dwóch Polaków
Świat
Śnieg
Apel o szykowanie zapasów w USA
METEO
Wysokie fale na Teneryfie doprowadziły do śmierci trzech osób
"Morze zaraz was porwie"
METEO
shutterstock_2641583929
Problemy z finansowaniem ochrony zdrowia narastały od lat. "Serce krwawi"
Piotr Wójcik
Potrącenie hulajnogisty w Zielonej Górze
14-latek na hulajnodze jechał przez pasy, został potrącony. Nagranie
Lubuskie
Kobieta miała ranić mężczyznę nożem podczas kłótni (zdj. ilustracyjne)
Kłótnia i dwa ciosy nożem. Policja zatrzymała 39-latkę
WARSZAWA
imageTitle
Armagedon pogodowy podczas najważniejszego meczu w sezonie
EUROSPORT
Matematyka, lekcja, szkoła
Szkoła po szkole. 80 procent rodziców płaci za dodatkowe zajęcia
Zespół autorów
Natalia SzostakJustyna SucheckaKatarzyna Korzeniowska
Mężczyzna zaatakował kierującą
Poszarpał i opluł kobietę jadącą z dzieckiem. Nagranie
Kraków
Jarosław Kaczyński
"Kłamca, kłamca" w czasie przemówienia. Kaczyński: to agentura Putina
Polska
Śmiertelny wypadek w Świeciu. Kierowca był nietrzeźwy
Kierowca uderzył w foliowy tunel. Była w nim kobieta
Kujawsko-Pomorskie
Intensywne opady przyniesione przez tajfun Fung-wong zalały wiele miejscowości na Filipinach
Lawina błotna zeszła na dom, nie żyje dwoje dzieci
METEO
Ruszają prace na skrzyżowaniu ulic Puławskiej z Jagielską i Drumli
Rusza przebudowa "niefunkcjonalnego" skrzyżowania, będzie nowa "zebra" na Puławskiej
WARSZAWA
36-latek bezpodstawnie dzwonił na numer alarmowy (zdjęcie ilustracyjne)
Zgłosił awanturę domową, potem trzy inne historie. Wszystkie wymyślone
WARSZAWA
Nicolas Sarkozy
Sarkozy z szansą na zwolnienie z więzienia? Sąd rozpatruje jego wniosek
Świat
Donald Trump
Trump ułaskawił sojuszników. W tle przegrane wybory prezydenckie
Świat
Śnieg w Toronto
Sypnęło śniegiem. "To dobry znak"
METEO
sklep kasa market - PhotoRK shutterstock_2009986085
Czy 11 listopada sklepy będą otwarte?
BIZNES
imageTitle
Wymowny gest Lewandowskiego. Uratował jubileusz, jest pierwszy na świecie
EUROSPORT
Dolina Dolnej Odry
Weto prezydenta dla Parku Doliny Dolnej Odry. Ekolog: to błąd
Szczecin
Śmierć kobiety w Janikowie. Zatrzymano jej konkubenta (zdj. ilustracyjne)
Zabójstwo kobiety. Jej ciało znaleziono w mieszkaniu
Kujawsko-Pomorskie
Donald Trump na meczu futbolu amerykańskiego
Zaczęło się, gdy Trump pojawił się na stadionowym telebimie
Świat
shutterstock_2625293429
Shutdown opóźnia eksport. Odczuje to również Polska
BIZNES
Pożar domu w miejscowości Dąbrówka
Pożar domu jednorodzinnego
WARSZAWA
Napadł na sklepy w Łózkach i Szóstce. Poszukuje go policja
Wchodził do sklepu, psikał gazem i uciekał z pieniędzmi. Nagranie z monitoringu
Lublin
pap_20250326_0ND
"Kaczyński jest na nie swojej wojnie". Ziobro "kulą u nogi" PiS
Polska
Mężczyzna odpowie za przestępstwo z 2022 roku
Prowadził auto po narkotykach, zginęła jedna osoba. Ukrywał się przez trzy lata
WARSZAWA

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica