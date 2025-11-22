Podczas zatrzymania padły strzały. 38-latek w rękach policji

Do zdarzenia doszło po godzinie 21 na ulicy Narutowicza w Szczecinku.
- Policjanci wykonywali czynności służbowe w związku ze sprawą z wcześniejszego okresu. W trakcie akcji wykorzystano broń służbową. Nikomu nic się nie stało - przekazała nam asp. Kinga Plucińska-Gudełajska z Komendy Powiatowej Policji w Białogardzie.
Jak dodała, zatrzymany został 38-letni mężczyzna.
Policjanci oddali strzały ostrzegawcze
Policja nie informuje o szczegółach i przebiegu akcji.
Portal iszczecinek.pl ustalił nieoficjalnie, że na ulicy Narutowicza policjanci zajechali drogę kierowcy mercedesa, próbując go zatrzymać. Mężczyzna nie chciał otworzyć drzwi, wtedy funkcjonariusze mieli oddać strzały ostrzegawcze, a potem wybili szybę w pojeździe i zatrzymali kierowcę.
