Podczas zatrzymania padły strzały. 38-latek w rękach policji

Szczecinek. Podczas zatrzymania padły strzały Źródło: KPP Białogard

Do zdarzenia doszło po godzinie 21 na ulicy Narutowicza w Szczecinku.

- Policjanci wykonywali czynności służbowe w związku ze sprawą z wcześniejszego okresu. W trakcie akcji wykorzystano broń służbową. Nikomu nic się nie stało - przekazała nam asp. Kinga Plucińska-Gudełajska z Komendy Powiatowej Policji w Białogardzie.

Jak dodała, zatrzymany został 38-letni mężczyzna.

Policjanci oddali strzały ostrzegawcze

Policja nie informuje o szczegółach i przebiegu akcji.

Portal iszczecinek.pl ustalił nieoficjalnie, że na ulicy Narutowicza policjanci zajechali drogę kierowcy mercedesa, próbując go zatrzymać. Mężczyzna nie chciał otworzyć drzwi, wtedy funkcjonariusze mieli oddać strzały ostrzegawcze, a potem wybili szybę w pojeździe i zatrzymali kierowcę.

