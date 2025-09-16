Program "Czyste Powietrze" pod lupą prokuratury

Sprawą zajmuje się Prokuratura Okręgowa w Szczecinie Źródło: Google Maps

W Prokuraturze Okręgowej w Szczecinie prowadzone jest postępowanie przygotowawcze w sprawie podejrzenia popełnienia przestępstwa związanego z programem priorytetowym Czyste Powietrze. Dotyczy ono przedstawicieli spółki mającej siedzibę w Zachodniopomorskiem.

Spółka jako wykonawca zawierała umowy z beneficjentami programu na wykonanie prac termomodernizacyjnych budynków mieszkalnych oraz wymianę źródeł ciepła.

– W sprawie ustalono, że zachowanie sprawcy polegało przede wszystkim na wyłudzaniu środków pieniężnych na szkodę beneficjentów programu, np. poprzez wprowadzenie w błąd co do możliwości faktycznego zrealizowania inwestycji - przekazała rzeczniczka prasowa Prokuratury Okręgowej w Szczecinie prokurator Julia Szozda.

Szkody w wysokości kilkudziesięciu milionów złotych

Śledztwo ma charakter ogólnopolski. W sprawie jest ponad stu pokrzywdzonych. Śledczy ustalili też, że w okresie 2022 r. do grudnia 2024 r. łączna wysokość wyrządzonej szkody na rzecz pokrzywdzonych wyniosła kilkadziesiąt milionów złotych.

Czyste Powietrze to ogólnopolski program dotacji przeznaczony dla właścicieli i współwłaścicieli domów jednorodzinnych na termomodernizację oraz wymianę starych pieców na nowe, ekologiczne źródła ciepła.

Program jest realizowany przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i finansowany z Krajowego Planu Odbudowy oraz programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko.