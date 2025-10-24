W maskach i z młotami próbowali obrabować kantor. Jest prawomocny wyrok

W nocy 11 listopada 2024 roku dwóch mężczyzn w kominiarkach weszło do szczecińskiego kantoru i próbowało rozbić szybę młotami. Prawdopodobnie spłoszył ich alarm, który uruchomiła pracownica kantoru.
Artur Drobiazgiewicz, pełnomocnik właściciela kantoru, informował, że kantor był zabezpieczony w szybę kuloodporną atestowaną. - Uderzali młotem w szybę, zadali około 50 uderzeń, mimo tego nie udało im się sforsować szyby. Został uruchomiony alarm przez pracownika, który spłoszył sprawców - dodał.
Wyrok sądu pierwszej instancji
W sprawie zatrzymano 32- i 41-latka, którzy zostali przesłuchani w prokuraturze w charakterze podejrzanych i usłyszeli zarzuty usiłowania rozboju. A później stanęli przed sądem i - w kwietniu 2025 roku - zostali nieprawomocnie skazani na pięć lat więzienia. Mieli też naprawić wyrządzone szkody, które oszacowano na około 11 tysięcy złotych.
- Panowie wpadli na pomysł, aby wzbogacić się szybko, aby wzbogacić się cudzym kosztem. I wbrew temu, co często można było zobaczyć i usłyszeć w przestrzeni medialnej, na przykład w internecie, wcale nie zachowywali się jak amatorzy. Wcale nie zachowywali się w sposób zabawny - mówił w kwietniu 2025 roku w uzasadnieniu wyroku sędzia Patryk Gobber, nawiązując na nagrania z napadu, które upublicznili właściciele kantoru.
W piątek, 24 października Sąd Okręgowy w Szczecinie zajął się apelacją od wyroku pierwszej instancji. Rozstrzygnięcie zostało utrzymane w mocy.
