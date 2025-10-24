Logo strona główna
Szczecin

W maskach i z młotami próbowali obrabować kantor. Jest prawomocny wyrok

Napad na kantor w Szczecinie
Napad na kantor w Szczecinie
Źródło: Kantor Wymiany Walut JASIU
Sąd Okręgowy w Szczecinie podtrzymał wyrok sądu pierwszej instancji w sprawie napadu na kantor wymiany walut, do którego doszło w listopadzie 2024 roku. Oskarżeni, dwaj obywatele Ukrainy, mają spędzić w więzieniu pięć lat. Rozstrzygnięcie jest prawomocne.

W nocy 11 listopada 2024 roku dwóch mężczyzn w kominiarkach weszło do szczecińskiego kantoru i próbowało rozbić szybę młotami. Prawdopodobnie spłoszył ich alarm, który uruchomiła pracownica kantoru.

Artur Drobiazgiewicz, pełnomocnik właściciela kantoru, informował, że kantor był zabezpieczony w szybę kuloodporną atestowaną. - Uderzali młotem w szybę, zadali około 50 uderzeń, mimo tego nie udało im się sforsować szyby. Został uruchomiony alarm przez pracownika, który spłoszył sprawców - dodał.

Wyrok sądu pierwszej instancji

W sprawie zatrzymano 32- i 41-latka, którzy zostali przesłuchani w prokuraturze w charakterze podejrzanych i usłyszeli zarzuty usiłowania rozboju. A później stanęli przed sądem i - w kwietniu 2025 roku - zostali nieprawomocnie skazani na pięć lat więzienia. Mieli też naprawić wyrządzone szkody, które oszacowano na około 11 tysięcy złotych.

- Panowie wpadli na pomysł, aby wzbogacić się szybko, aby wzbogacić się cudzym kosztem. I wbrew temu, co często można było zobaczyć i usłyszeć w przestrzeni medialnej, na przykład w internecie, wcale nie zachowywali się jak amatorzy. Wcale nie zachowywali się w sposób zabawny - mówił w kwietniu 2025 roku w uzasadnieniu wyroku sędzia Patryk Gobber, nawiązując na nagrania z napadu, które upublicznili właściciele kantoru.

W piątek, 24 października Sąd Okręgowy w Szczecinie zajął się apelacją od wyroku pierwszej instancji. Rozstrzygnięcie zostało utrzymane w mocy.

Dwóch mężczyzn, którzy napadli na kantor wymiany walut w Szczecinie, przed sądem pierwszej instancji
Dwóch mężczyzn, którzy napadli na kantor wymiany walut w Szczecinie, przed sądem pierwszej instancji
Źródło: PAP/Marcin Bielecki
Zaatakował pracownika kantoru. Policja szuka mężczyzny ze zdjęcia

Zaatakował pracownika kantoru. Policja szuka mężczyzny ze zdjęcia

Lublin
Nowa metoda przestępców. Tak próbowali okraść bankomaty

Nowa metoda przestępców. Tak próbowali okraść bankomaty

Wrocław
Autorka/Autor: tam

Źródło: tvn24.pl, PAP

Źródło zdjęcia głównego: Kantor Wymiany Walut JASIU

Szczecin Policja Sprawy sądowe w Polsce
