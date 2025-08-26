Przejęli 25 ton nielegalnych śmieci ze Szwecji

Szczecin (woj. zachodniopomorskie) Źródło: Google Earth

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Pojazd przewożący sprasowaną makulaturę, w której znajdowały się też odpady zmieszane, został zatrzymany na drodze ekspresowej pod Szczecinem pod koniec minionego tygodnia. O wspólnej akcji Zachodniopomorskiego Urzędu Celno-Skarbowego i Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska służby poinformowały we wtorek.

Samochód jadący ze Świnoujścia transportował, zamiast zadeklarowanej makulatury, pochodzącą ze Szwecji mieszaninę odpadów zawierającą m.in.: opakowania kartonowe, opakowania po produktach spożywczych, tworzywa sztuczne, materiały tekstylne, metal, szkło, styropian, artykuły kosmetyczne, opakowania po lekach, tzw. blistry oraz zabawki – przekazał Maciej Koniuszewski z Izby Administracji Skarbowej w Szczecinie.

Szczeciński rzecznik KAS zaznaczył, że "ładunek wydzielał nieprzyjemny zapach". Po dokładnym sprawdzeniu potwierdziło się, że w belach makulatury są nielegalnie wwiezione do Polski odpady. Naczepa została zabezpieczona, a WIOŚ prowadzi dalsze czynności administracyjne. Za brak prawidłowego zgłoszenia transgranicznego przewozu odpadów w systemie SENT (System Elektronicznego Nadzoru Transportu wprowadzony w 2022 r.) grozi kara 20 tys. zł.

Nielegalne śmieci pochodziły ze Szwecji Źródło: IAS Szczecin

CZYTAJ TEŻ: 21 osób z zarzutami. "Przez kilka lat zakopywali odpady"

Pierwszy nielegalny transport w tym roku

Trwa procedura administracyjna i prawdopodobnie wydany zostanie nakaz zwrotu ładunku do Szwecji – wyjaśnił rzecznik prasowy WIOŚ w Szczecinie Michał Ruczyński. – Odpady jechały na teren województwa kujawsko-pomorskiego – dodał.

Ruczyński przekazał, że w ramach nadzoru nad transgranicznym przemieszczaniem odpadów w pierwszym półroczu tego roku inspektorzy WIOŚ skontrolowali 204 pojazdy. Natomiast w całym 2024 r. 474 pojazdy.

Ciężarówka ze Szwecji to pierwszy w tym roku wykryty nielegalny transport. W 2024 r. ujawniony został również tylko jeden taki ładunek – zaznaczył Ruczyński. – Analizując statystyki z ostatnich lat i przypadki wwożenia na teren naszego kraju odpadów, tendencja jest mocno spadkowa. To efekt kontroli, których prowadzimy bardzo dużo na drogach szybkiego ruchu i w terminalu promowym w Świnoujściu – wyjaśnił Ruczyński.

Ciężarówka przewoziła 25 ton śmieci Źródło: IAS Szczecin

Rzecznik WIOŚ w Szczecinie podkreślił, że państwowe służby, kontrolując transporty odpadów, ujawniają coraz mniej "ładunków niebezpiecznych", chemikaliów. Natomiast, jak zauważył Ruciński, zdarzają się przypadki "wykorzystywania luk w systemie" właśnie poprzez mieszanie odpadów.

Jak przypomina Krajowa Administracja Skarbowa, zgodnie z przepisami o międzynarodowym przemieszczaniu odpadów Polska nie zezwala na przywóz zmieszanych odpadów komunalnych. Wyjątek stanowią odpady zebrane selektywnie i przeznaczone do recyklingu.

Importerom nielegalnych śmieci grożą nie tylko kary administracyjne. Muszą oni zapłacić za utylizację albo wywieźć odpady z powrotem do nadawcy, pod dozorem celnym.