Szczecin Ciało kobiety w mieszkaniu. Jest Europejski Nakaz Aresztowania Michał Malinowski

Apartamentowiec, w którym znaleziono ciało kobiety Źródło: TVN24

Jak podała w czwartek Komenda Wojewódzka Policji w Szczecinie, w poniedziałek (13 kwietnia) do funkcjonariuszy wpłynęło zgłoszenie od zaniepokojonej rodziny, która nie mogła nawiązać kontaktu z kobietą. 38-latka nie wróciła do miejsca zamieszkania, a także nie odbierała telefonu. Jak sprecyzowała później prokuratura, policjantów zawiadomił mąż kobiety. Rozpoczęły się poszukiwania.

Ciało kobiety funkcjonariusze znaleźli w jednym z mieszkań w centrum Szczecina, gdzie 38-latka nocowała.

"Policjanci ustalili adres, pod którym miała przebywać. Z pomocą monitoringu ustalono, że kobieta nie opuściła miejsca, w którym nocowała" - poinformowała Komenda Wojewódzka Policji w Szczecinie.

Policjanci rozpoczęli poszukiwania osoby, mogącej mieć związek ze śmiercią 38-latki. Mężczyzna kierował się w stronę polsko-niemieckiej granicy. Udało się go zatrzymać jeszcze tej samej nocy, ale już w Niemczech.

Europejski Nakaz Aresztowania

Prokurator Julia Szozda, rzeczniczka prasowa Prokuratury Okręgowej w Szczecinie, przekazała w czwartek, że sąd na wniosek prokuratury wydał już za nim Europejski Nakaz Aresztowania. Śledczy oczekują na ekstradycję mężczyzny do Polski.

Rzeczniczka szczecińskiej prokuratury powiedziała TVN24, że pokrzywdzona mieszkała we Wrocławiu. 38-latka przyjechała do Szczecina na szkolenie z zakresu branży beauty.

