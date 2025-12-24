Jechał tunelem, doszło do pożaru. Ruch czasowo przekierowany na promy

Pożar samochodu osobowego na drodze dojazdowej do tunelu w Świnoujściu Źródło: iswinoujscie.pl

W środę około godziny 6.20 rano doszło do pożaru samochodu osobowego na drodze wyjazdowej z tunelu w Świnoujściu. Na miejsce zdarzenia została wezwana policja i straż pożarna.

Pożar samochodu osobowego na drodze wyjazdowej z tunelu w Świnoujściu Źródło: iswinoujscie.pl

Przywrócono ruch w tunelu

Jak informuje portal miasta Świnoujście, ustalono, że samochód marki toyota zapalił się wyjeżdżając z tunelu jadąc od strony wyspy Uznam w kierunku wyspy Wolin. "Osoby podróżujące pojazdem wyszły z niego samodzielnie. Nikomu nic się nie stało" - dodano.

Ugaszony samochód osobowy na drodze wyjazdowej z tunelu w Świnoujściu Źródło: iswinoujscie.pl

Na czas prowadzonych czynności tunel został zamknięty, a samochody były kierowane na przeprawę promową.

Około godziny 7.15 wprowadzono w tunelu ruch wahadłowy, a około godziny 7.30 przywrócono tam regularny ruch.

