Jechał tunelem, doszło do pożaru. Ruch czasowo przekierowany na promy

W środę około godziny 6.20 rano doszło do pożaru samochodu osobowego na drodze wyjazdowej z tunelu w Świnoujściu. Na miejsce zdarzenia została wezwana policja i straż pożarna.
Przywrócono ruch w tunelu
Jak informuje portal miasta Świnoujście, ustalono, że samochód marki toyota zapalił się wyjeżdżając z tunelu jadąc od strony wyspy Uznam w kierunku wyspy Wolin. "Osoby podróżujące pojazdem wyszły z niego samodzielnie. Nikomu nic się nie stało" - dodano.
Na czas prowadzonych czynności tunel został zamknięty, a samochody były kierowane na przeprawę promową.
Około godziny 7.15 wprowadzono w tunelu ruch wahadłowy, a około godziny 7.30 przywrócono tam regularny ruch.
Autorka/Autor: kgr//akw
Źródło: Miasto Świnoujście
Źródło zdjęcia głównego: iswinoujscie.pl