Szczecin Polka uprowadzona do Niemiec. Szybka reakcja policji

Mężczyzna został zatrzymany na terenie Niemiec

Policjanci ze Stargardu pomogli uwolnić 39-letnią Polkę przetrzymywaną w Niemczech. Kobieta była zamknięta w mieszkaniu wbrew swojej woli. Do zdarzenia doszło w nocy z piątku na sobotę.

Policjanci odebrali zgłoszenie od osoby - policja nie ujawnia płci - która poinformowała, że na terenie Niemiec przetrzymywana jest jej znajoma.

- Z przekazanych informacji wynikało, że kobietę miał przetrzymywać inny obywatel Polski. Według zgłoszenia kobieta została siłą wciągnięta do pojazdu, a następnie pobita i zamknięta w mieszkaniu - poinformował Wojciech Jędrych z Komendy Powiatowej Policji w Stargardzie.

Osoba zgłaszająca uprowadzenie podała dokładny adres, pod którym ma być przetrzymywana 39-latka. Policjanci natychmiast przekazali sprawę dalej. Do działań włączyło się Biuro Międzynarodowej Współpracy Policji Komendy Głównej, które podjęło współpracę z niemieckimi służbami.

Policjanci uwolnili Polkę uprowadzoną ze Stargardu do Gelsenkirchen w Niemczech

Szybko potwierdzono, że pod wskazanym adresem w Gelsenkirchen rzeczywiście jest kobieta pozbawiona wolności. Niemiecka policja ustaliła też, że mężczyzna powiązany ze sprawą jest poszukiwany przez prokuraturę. Jak się okazało, był również poszukiwany w Polsce. Podczas przeszukania mieszkania funkcjonariusze znaleźli niewielkie ilości narkotyków oraz przedmiot przypominający broń.

Mężczyzna został zatrzymany przez niemiecką policję. Kobiecie udzielono pomocy. Jej życiu i zdrowiu nie zagraża niebezpieczeństwo.

Postępowanie w tej sprawie uprowadzenia kobiety i pozbawienia wolności prowadzi niemiecka policja.