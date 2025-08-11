Na pasach potrącił matkę z dzieckiem i uciekł

Koszalin Źródło: Google Maps

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Do zdarzenia doszło na ulicy Nadmorskiej w Sarbinowie. Kierowca audi potrącił przechodzącą przez pasy kobietę z dzieckiem. Nadkomisarz Monika Kosiec, oficer prasowa policji w Koszalinie przekazała, że mężczyzna nie zatrzymał się, by udzielić pomocy i uciekł z miejsca zdarzenia.

- Po otrzymaniu informacji od świadków zdarzenia, do działań przystąpili policjanci. 26-latek został zatrzymany. Miał blisko dwa promile alkoholu w organizmie i był pod wpływem narkotyków, gdy kierował audi bez uprawnień - powiedziała policjantka. Dodała, że potrąconej kobiecie i dziecku, na szczęście, nic się nie stało, nie wymagali hospitalizacji.

Zarzuty i areszt

Zatrzymany 26-latek usłyszał zarzuty kierowania pojazdem bez uprawnień, w stanie nietrzeźwości i pod wpływem środków odurzających, ucieczki z miejsca zdarzenia oraz posiadania znacznej ilości narkotyków. Podczas zatrzymania miał przy sobie blisko 80 gramów marihuany.

Sąd Rejonowy w Koszalinie przychylił się do wniosku prokuratury i zastosował wobec podejrzanego areszt na trzy miesiące. Grozi mu do 10 lat pozbawienia wolności oraz dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów.