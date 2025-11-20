Matka i babcia przed sądem za zabójstwo noworodka

'Wiemy, że do zbrodni doszło kilka lat temu" Źródło: TVN24

Przed Sądem Okręgowym w Szczecinie ruszył w czwartek proces w sprawie zabójstwa noworodka. Ciało dziecka znaleziono na jednej z posesji we wsi Rynica (Zachodniopomorskie) w kwietniu 2025 roku.

Kobiety oskarżone są o zabójstwo ze szczególnym okrucieństwem. Śledczy ustalili, że, 31-letnia obecnie, Małgorzata I. na przełomie lat 2019-2020 urodziła syna i po kilku godzinach wraz ze swoją matką – Renatą I. – zakopała żywego chłopca na terenie zamieszkanej przez nie posesji w Rynicy.

- W toku śledztwa uzyskano opinię sądowo-psychiatryczną dotyczącą Małgorzaty I., w której dwaj biegli lekarze psychiatrzy rozpoznali u niej taką niepełnosprawność umysłową, która spowodowała, że w czasie czynu miała ona ograniczoną w stopniu znacznym zdolność rozpoznania znaczenia czynu i pokierowania swoim postępowaniem – informowała w październiku Julia Szozda, rzeczniczka prasowa Prokuratury Okręgowej w Szczecinie.

Ciało dziecka znaleziono w miejscowości Rynica Źródło: Mateusz Piotrowski/TVN24

Matka przyznaje się do winy, babcia nie

Biegli psychiatrzy uznali, że podejrzana Małgorzata I. może uczestniczyć w postępowaniu sądowym, a także odbywać ewentualną karę pozbawienia wolności w warunkach oddziału terapeutycznego.

Małgorzata I. nie była wcześniej karana. Przyznała się do popełnienia zarzucanego jej czynu i złożyła obszerne wyjaśnienia. Jej matka również nie była karana sądownie. Podejrzana nie przyznała się do zabójstwa wnuka.

Oskarżonym grozi kara więzienia nie krótsza niż 15 lat lub kara dożywocie.

