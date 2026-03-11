Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Zimowe IO 2026
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Szczecin

Hakerski atak na szpital i żądanie okupu. Szef MON: placówkę wesprą żołnierze

Śledztwo Prokuratury Okręgowej w Szczecinie
Sprawą zajmuje się Prokuratura Okręgowa w Szczecinie
Źródło: Google Maps
Hakerzy zaatakowali systemy informatyczne szpitala wojewódzkiego w Szczecinie i zażądali okupu. Pracownicy szpitala musieli wrócić do papierowej dokumentacji. Śledztwo w sprawie ataku wszczęła Prokuratura Okręgowa w Szczecinie. Do sprawy odniósł się wicepremier i szef resortu obrony.

Prokurator wyjaśnia, jak doszło do zhakowania systemów informatycznych szpitala w Szczecinie i kto jest za to odpowiedzialny. Wiadomo, że przestępcy za przywrócenie dostępu do zaszyfrowanych danych szpitala zażądali okupu w wysokości kilku milionów dolarów. Prokurator nie ujawnia jednak bliższych informacji.

- Przedmiotem śledztwa jest czyn zabroniony, polegający na zmianie danych informatycznych poprzez ich zaszyfrowanie złośliwym oprogramowaniem - informuje prokurator Julia Szozda z Prokuratury Okręgowej w Szczecinie.

Wieczorem wicepremier i minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz napisał w serwisie X, że "żołnierze wesprą szpital w przywróceniu i zabezpieczeniu systemów teleinformatycznych".

Przestępcy przeprowadzili cyberatak typu "ransomware". Ominęli zabezpieczenia i zaszyfrowali część danych pacjentów szpitala wojewódzkiego w Szczecinie. Od momentu ataku, czyli od 8 marca, Samodzielny Wojewódzki Szpital Zespolony w Szczecinie pracuje w trybie awaryjnym.

Szpital po cyberataku. Praca na papierze
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Szpital po cyberataku. Praca na papierze

- Lekarze w większości przypadków pracują na papierze, bo do większości danych w historii leczenia nie ma dostępu. Te dane są zaszyfrowane i są niedostępne dla naszego personelu - tłumaczy Tomasz Owsik-Kozłowski, rzecznik prasowy Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Szczecinie. Owsik-Kozłowski dodaje, że choć praca jest utrudniona, placówka działa i nikt nie jest pozostawiony bez opieki. Równocześnie zwraca się z apelem do pacjentów, żeby wybierali inne placówki, jeżeli mogą to zrobić, bo dzięki temu unikną długiego czasu oczekiwania na wizytę.

Opracował Rafał Molenda

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: PAP/Marcin Bielecki

Udostępnij:
Tagi:
ProkuraturaSzpitalatak hakerówSzczecin
Czytaj także:
Glapiński
Plan Glapińskiego, Dworczyk z aktem oskarżenia, nagroda Woyciechowskiego
TO WARTO WIEDZIEĆ
Deszcz, parasole
Wyciągnijcie parasole
METEO
imageTitle
Bodo/Glimt z kolejnym sensacyjnym wynikiem w Lidze Mistrzów
EUROSPORT
imageTitle
Zryw PSG w ostatnich minutach, Chelsea na łopatkach
EUROSPORT
imageTitle
Wielki triumf Realu. Manchester City rozbity
EUROSPORT
Ciała ofiar ataku na szkołę w Minabie - fotografia trzymana na proteście w Belgradzie, który odbył się 10 marca 2026 roku
Atak na szkołę w Iranie. Nowe informacje ze śledztwa
Świat
Posiedzenie Sejmu
Reforma Państwowej Inspekcji Pracy. Sejm zdecydował
BIZNES
imageTitle
Spektakularny występ piłkarza Realu w Lidze Mistrzów
EUROSPORT
Systemy obrony powietrznej Izraela przechwytują pociski na północy kraju
Pierwszy taki atak od początku wojny. Izrael szybko odpowiedział
RELACJA
imageTitle
Świątek zamarła. "Nigdy wcześniej się tak nie uderzyłam"
EUROSPORT
Michał Przedlacki
Michał Przedlacki laureatem
Polska
Real Madryt gra z Manchesterem City
Real Madryt - Manchester City [ZAPIS RELACJI]
RELACJA
imageTitle
Wiadomo, kiedy Świątek zagra ćwierćfinał
EUROSPORT
Wędrzyn
11-latek wypadł z okna. Lądował LPR
Lubuskie
Wstęgor królewski z Cabo San Lucas
"Ryby końca świata" wypłynęły na plażę
METEO
pap_20260125_20P
Pełnomocniczka rządu: w sprawie SAFE nastąpił zwrot
Polska
imageTitle
Emocje do samego końca. Orlen Wisła pokazała charakter
EUROSPORT
imageTitle
Wielki faworyt Ligi Mistrzów dał się zaskoczyć
EUROSPORT
imageTitle
Pokaz mocy Świątek. Ma ćwierćfinał
EUROSPORT
sprzęt safe PAP
Co z pieniędzmi na obronność? Były szef BBN: są pilnie potrzebne
Polska
Andrzej Domański
"Atmosfera dosyć napięta". Minister finansów o spotkaniu z prezydentem
BIZNES
Shahed-129
Tak Rosja doradza Iranowi. "Coraz bardziej niepokojące"
Świat
Kot skaczący, spada na cztery łapy
Naukowcy odkryli koci sekret. Tak spadają na cztery łapy
METEO
SAFE sprzęt PAP
Kto skorzysta, kto może stracić. Co warto wiedzieć o SAFE
Maja Piotrowska, Łukasz Figielski
imageTitle
Piłkarz zawieszony przez PZPN. Odpocznie od grania kilka lat
EUROSPORT
Mężczyzna został zatrzymany
Uderzył w radiowóz, potrącił policjanta
Lubuskie
imageTitle
Prezent za 500 tysięcy euro dla Jutty Leerdam
EUROSPORT
53-latek próbował się tłumaczyć, ale to nie dało. Stanie przed sądem
Zaczęło się na stacji paliw, skończy w sądzie
WARSZAWA
Cieśnina Ormuz ma wyjątkowe strategiczne znaczenie (NASA)
Trump: zniszczyliśmy 60 irańskich okrętów minowych
Świat
Donald Trump
Trump znowu grozi. "Możemy zakończyć cały handel"
BIZNES
Zwiń opisWięcej
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica