Zachodniopomorskie Pożar pałacu w Wietrznie. Ewakuowano kilkadziesiąt osób Aleksandra Arendt-Czekała |

Pożar pałacu w Wietrznie Źródło wideo: Karol Źródło zdj. gł.: Karol

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O 9.31 służby otrzymały zgłoszenie o pożarze pałacu w miejscowości Wietrzno. W budynku działa Dom Miłosierdzia Bożego. Początkowo na miejsce zadysponowano kilka zastępów straży pożarnej. Po godzinie 12 w akcji gaśniczej uczestniczyło już 17 zastępów.

Na miejscu działa kilkanaście zastępów straży pożarnej Źródło zdjęcia: Karol

- Aktualnie mamy rozwinięty pożar dachu, który zawalił się do środka budynku. Ewakuowano łącznie 49 osób i na tę chwilę nie mamy informacji o osobach poszkodowanych. W tej chwili podejmujemy próbę wyznaczenia strefy lotów dla bezzałogowych statków powietrznych - powiedziała TVN24 mł. bryg Katarzyny Hołoty z biura prasowego zachodniopomorskiej straży pożarnej.

W budynku runął sufit Źródło zdjęcia: Karol

Ze wstępnych informacji wynikało, że ogień miał się pojawić nad poddaszem. Oprócz wozów gaśniczych na miejscu działa cysterna oraz kontener wężowy, który m.in. pozwala rozwijać węże gaśnicze na długich dystansach.

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