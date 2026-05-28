Uczniowie uratowali użądloną koleżankę

Niebezpieczną sytuację przeżyła jedna z uczennic szkoły podstawowej nr 8 w Policach w województwie zachodniopomorskim. Gdy wracała z grupą uczniów ze szkoły do domu, użądlił ją owad. Jej stan szybko się pogorszył - na skórze pojawiły się zmiany, a oddech przyspieszył. Dziewczynka wróciła do domu, ale jej koledzy zaniepokojeni jej stanem, wpisali w czacie ze sztuczną inteligencją pytanie, co mogą oznaczać objawy, które pojawiły się u koleżanki. Uzyskali odpowiedź, że przyczyną mogą być: reakcja alergiczna albo silny stres. Próbowali zadzwonić do koleżanki z tą informacją, ale jej telefon milczał. Wtedy powiadomili służby ratunkowe. Przyjechała karetka i lądował śmigłowiec LPR.

Gdy ratownicy dotarli na miejsce, dziewczynka była już w domu pod opieką dorosłych. Ratownicy potwierdzili, że doszło do niebezpiecznej dla zdrowia i życia reakcji alergicznej i udzielili pomocy medycznej.

Czterej uczniowie Szkoły Podstawowej nr 8 w Policach otrzymali oficjalne podziękowania oraz nagrody za godną naśladowania postawę obywatelską. O zdarzeniu poinformował Kurier Szczeciński.

Co może się stać po użądleniu owada

Reakcja organizmu na użądlenie może być bardzo różna - od niegroźnej do zagrażającej życiu. Najczęściej pojawia się jedynie miejscowa reakcja: ból, zaczerwienienie i obrzęk wokół miejsca użądlenia. Te objawy zwykle ustępują po kilku godzinach lub dniach i nie wymagają specjalistycznej pomocy.

U części osób reakcja może być silniejsza. Obrzęk obejmuje wtedy większy obszar, a dolegliwości utrzymują się dłużej. Taka reakcja wciąż nie musi oznaczać alergii ogólnoustrojowej, ale warto obserwować stan poszkodowanego.

Najgroźniejsza jest jednak reakcja alergiczna całego organizmu, czyli anafilaksja. Może pojawić się już po kilku minutach od użądlenia. Objawy obejmują m.in. duszność, obrzęk twarzy i gardła, przyspieszone tętno, zawroty głowy lub utratę przytomności. W takiej sytuacji istnieje realne zagrożenie życia.

Co robić po użądleniu

W przypadku łagodnej reakcji należy jak najszybciej usunąć żądło (jeśli pozostało w skórze), przemyć miejsce użądlenia i zastosować zimny okład. To pomaga ograniczyć ból i obrzęk. Sytuacja zmienia się, gdy pojawiają się objawy ogólne. Każda duszność, obrzęk twarzy lub nagłe pogorszenie samopoczucia powinny być sygnałem do natychmiastowego wezwania pomocy. W ciężkich reakcjach alergicznych stosuje się adrenalinę i konieczna jest pomoc medyczna. Dlatego przy podejrzeniu anafilaksji nie należy czekać, aż objawy ustąpią same.

Większość użądleń nie kończy się poważnymi konsekwencjami, ale u osób uczulonych może prowadzić do nagłego zagrożenia życia. Objawy potrafią narastać w ciągu kilku minut, dlatego kluczowe jest ich szybkie rozpoznanie i właściwa reakcja.