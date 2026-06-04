Szczecin Brutalne pobicie ucznia w szkole. 46-latek przyznał się do winy Oprac. Rafał Molenda |

Co czwarty polski 15-latek deklaruje, że doświadczał w szkole przemocy Źródło wideo: tvn24 Źródło zdj. gł.: Archiwum TVN

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Sprawa dotyczy wydarzeń z ubiegłego roku. Według śledczych, 11 października 2025 roku mężczyzna wszedł na teren szkoły podstawowej numer 8 w Policach i zaatakował nastolatka. Kilka razy uderzył chłopca w głowę. Uczeń z obrażeniami trafił do szpitala. Lekarze stwierdzili m.in. wstrząśnienie mózgu.

Prokurator zadziałał z urzędu

Pobity 15-latek przebywał pod opieką lekarzy ponad tydzień. To istotna cezura, bo w polskim prawie granica siedmiu dni zmienia kwalifikacje czynu. Jeśli skutki pobicia utrzymują się dłużej niż tydzień, oznacza to średni uszczerbek na zdrowiu, a nie lekkie obrażenia. To podnosi rangę sprawy - zajmuje się nią prokuratura z urzędu, a sprawcy grozi surowsza kara.

Według ustaleń prokuratury atak miał charakter przypadkowy. Śledczy wskazują, że mężczyzna "działał w ramach występku chuligańskiego, to znaczy publicznie, bez powodu i okazując rażące lekceważenie porządku prawnego".

Przyznał się do winy

46-latek przyznał się do pobicia chłopca. Był on już wcześniej karany. Prokurator skierował akt oskarżenia do Sądu Rejonowego Szczecin-Prawobrzeże i Zachód.

Za pobicie i spowodowanie obrażeń ciała grozi do pięciu lat pozbawienia wolności.