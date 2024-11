czytaj dalej

Mam nadzieję, że ta sprawa Collegium Humanum akurat w przypadku marszałka Sejmu Szymona Hołowni skłoni go do refleksji, że rzucanie oskarżeń jest dość łatwe - powiedział w "Jeden na jeden" w TVN24 przewodniczący komisji regulaminowej, spraw poselskich i immunitetowych Jarosław Urbaniak (KO). Odniósł się także do dyskusji dotyczącej ujawniania wniosków immunitetowych.