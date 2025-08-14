Potrącenie policjanta. W wypadku uczestniczyła kobieta w ciąży

Do zdarzenia doszło w powiecie gryfińskim Źródło: Google Maps

Do wypadku doszło około godziny 12:30 na drodze wojewódzkiej nr 121, w Pniewie (powiat gryfiński) .

- Funkcjonariusz miał wydać polecenie zatrzymania się pojazdu do kontroli prędkości, pojazd - daewoo - zatrzymał się, ale pojazd jadący za nim - peugeot - nie zachował odpowiedniej odległości i uderzył w tył samochodu, przez co doszło do potrącenia policjanta - wyjaśnia kapitan Przemysław Wiaderski, oficer prasowy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Gryfinie.

Kobieta w ciąży i policjant trafili do szpitala

W wyniku uderzenia daewoo uderzyło w drzewo. Kierowcą auta była kobieta w zaawansowanej ciąży. - Trafiła do szpitala, ale jej stan nie budzi poważnych obaw - mówi Wiaderski.

Ciężej ranny został policjant., który został przetransportowany śmigłowcem Lotniczego Pogotowia Ratunkowego do szpitala w Szczecinie. - Jego życiu nie zagraża niebezpieczeństwo - informuje Wiaderski.

W wypadku ucierpiała kobieta w ciąży Źródło: igryfino.pl

Na miejscu lądował śmigłowiec LPR Źródło: igryfino.pl