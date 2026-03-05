Logo strona główna
Szczecin

Nowe przepisy. Kierowcy tracą prawa jazdy

Motocyklista zatrzymany na Zakopiance
fb policja
Źródło: KPP w Choszcznie
Wyjechała z domu jako kierująca, wróciła jako pasażerka. Mieszkanka Choszczna jest jedną z pierwszych osób w Polsce, który pożegnały się z prawem jazdy po wejściu w życie nowych przepisów.

- Kierująca została zatrzymana 3 marca o świcie. Była zaskoczona i przekonywała, że nic nie wiedziała o nowych przepisach - mówi Piotr Jaworski z Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie. - Przekroczyła dozwoloną prędkość w terenie niezabudowanym o 63 kilometry na godzinę. Straciła prawo jazdy na trzy miesięcy. Dodatkowo dostała 14 punktów karnych i musi zapłacić mandat w wysokości dwóch tysięcy złotych.

Niechlubny rekordzista na zakopiance

Pierwszego dnia obowiązywania nowych przepisów niechlubny rekord ustanowił motocyklista, który pędził zakopianką z prędkością 215 kilometrów na godzinę. On też stracił prawo jazdy na trzy miesiące. Musi zapłacić 2,5 tysiąca złotych mandatu i dostał 15 punktów karnych.

Motocyklista zatrzymany na Zakopiance
Motocyklista zatrzymany na Zakopiance
Źródło: Małopolska Policja

Rośnie liczba kierowców

Kilka godzin po wejściu w życie przepisów, które rozszerzyły obowiązek zatrzymywania prawa jazdy także za przekroczenie prędkości o ponad 50 kilometrów na godzinę poza terenem zabudowanym, dokumenty stracili też inni.

W Białymstoku kierowca BMW pędził 129 km/h na drodze z ograniczeniem do 70.

Na trasie na Wyszki (Podlasie) kierowca Volkswagena rozpędził się do do 144 km/h przy ograniczeniu do 90.

W Lubuskiem kierowca BMW na drodze krajowej osiągnął 142 km/h przy ograniczeniu do 90.

Rekordowy mandat

Rekordowy mandat tego dnia dostał kierowca Porsche, który jechał w okolicy Chełma z prędkością 144 km/h i wyprzedzał mimo zakazu. Zapłaci sześć tysięcy złotych, a na jego konto trafiło 30 punktów karnych. Tak, jak pozostali, stracił prawo jazdy na trzy miesiące.

Policja apeluje o rozsądek

Policjanci przypominają, że nadmierna prędkość jest jedną z głównych przyczyn wypadków na polskich drogach, a zmiany przepisów, które weszły w życie 3 marca, mają na celu zwiększenie bezpieczeństwa wszystkich użytkowników ruchu.

Filip Czekała

Opracował Rafał Molenda

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: Małopolska Policja

Udostępnij:
Tagi:
ruch drogowyPolicjaMandatyDrogi w Polsce
