Nocny pożar w firmie pod Szczecinem

Pożar na terenie złomowiska w Stobnie

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Strażacy otrzymali zgłoszenie o pożarze w czwartek o godzinie 20:47.

Jak przekazał w rozmowie z TVN24 młodszy brygadier Piotr Maciejczyk, komendant powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Policach, pożar wybuchł na terenie firmy zajmującej się utylizacją pojazdów.

Pożar złomowiska w Stobnie Pożar złomowiska w Stobnie Źródło: TVN24 Pożar złomowiska w Stobnie Źródło: TVN24 Pożar złomowiska w Stobnie Źródło: TVN24 Pożar złomowiska w Stobnie Źródło: TVN24 Pożar złomowiska w Stobnie Źródło: TVN24

- Po przyjeździe pierwszych zastępów na miejsce zdarzenia stwierdzono, że pali się powierzchnia około 30 na 30 metrów kwadratowych samochodów sprasowanych - opisał Maciejczyk.

Pożar został opanowany w nocy. Jego przyczyna na razie nie jest znana.