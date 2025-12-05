Nocny pożar w firmie pod Szczecinem

Strażacy otrzymali zgłoszenie o pożarze w czwartek o godzinie 20:47.
Jak przekazał w rozmowie z TVN24 młodszy brygadier Piotr Maciejczyk, komendant powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Policach, pożar wybuchł na terenie firmy zajmującej się utylizacją pojazdów.
Pożar złomowiska w Stobnie
- Po przyjeździe pierwszych zastępów na miejsce zdarzenia stwierdzono, że pali się powierzchnia około 30 na 30 metrów kwadratowych samochodów sprasowanych - opisał Maciejczyk.
Pożar został opanowany w nocy. Jego przyczyna na razie nie jest znana.
Autorka/Autor: tas/lulu
Źródło: tvn24.pl
Źródło zdjęcia głównego: TVN24