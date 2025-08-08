Logo strona główna
Subskrybuj
TVN24+
Na żywo
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Wybory 2025
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Szczecin

Nie płacił alimentów. Szukali go przez 26 lat

wiezienie kraty DRV
"W przestrzeni społecznej jest przyzwolenie na niepłacenie alimentów"
Źródło: TVN24
Mieszkaniec województwa zachodniopomorskiego był poszukiwany od 1999 roku. Mężczyzna miał wtedy 37 lat. Teraz ma 63 i został zatrzymany. Jak podaje policja, ukrywał się, bo nie płacił alimentów.

63-letni mężczyzna był poszukiwany od 26 lat. Wystawiono za nim między innymi list gończy. A wszystko dlatego, że - jak informuje policja - nie płacił alimentów. - Najprawdopodobniej nie chciał usłyszeć wyroku za popełnienie tego przestępstwa i sądził, że jeśli będzie się ukrywał uniknie w końcu odpowiedzialności. 26 lat temu zniknął bez wieści - relacjonuje aspirant sztabowy Jacek Poleszczuk z policji w Myśliborzu.

Po latach wrócił do kraju, został zatrzymany

Śledczy szukali mężczyzny. Ten jednak wyjechał za granicę. - Przyszedł moment, kiedy wrócił do kraju. Przypuszczał, że sprawa mogła się już przedawnić, że wszyscy już o nim zapomnieli i nikt nie będzie go ścigał. Bardzo się jednak pomylił - opisuje Poleszczuk. Gdy policjanci dostali informację, że poszukiwany od ponad ćwierć wieku pojawił się w Polsce, ruszyli do akcji.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
11 lat w ukryciu, 11 lat więzienia i zatrzymanie w piątek jedenastego

11 lat w ukryciu, 11 lat więzienia i zatrzymanie w piątek jedenastego

Katowice
Nie chciał trafić do więzienia, ukrył się w pościeli

Nie chciał trafić do więzienia, ukrył się w pościeli

Kujawsko-Pomorskie

63-latek został zatrzymany, gdy opuszczał mieszkanie swojej matki. - Był bardzo zaskoczony. Nie mógł uwierzyć, że w końcu wpadł i teraz będzie musiał ponieść odpowiedzialność - relacjonuje rzecznik myśliborskiej policji.

Mężczyzna został doprowadzony do prokuratury. "(...) prokurator wydał postanowienie o uchyleniu tymczasowego aresztowania" - przekazuje policja w komunikacie. O sprawę i decyzje śledczych wobec 26-latka zapytaliśmy prokuraturę. Czekamy na odpowiedź.

OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: tam

Źródło: tvn24.pl

Udostępnij:
TAGI:
ZachodniopomorskiePolicjaMyślibórzposzukiwaniProkuratura
Czytaj także:
Na przejściu dla pieszych przy parku Traugutta powstanie sygnalizacja
Dwa niebezpieczne przejścia zyskają sygnalizację
WARSZAWA
ludzie ulica krakow stare miasto polska shutterstock_289616486
Wynagrodzenia mocno w górę
BIZNES
bielsko biala shutterstock_2662847243
Anomalia termiczna na południu Polski. Prawie 20 stopni o 5 rano
METEO
Warren Buffett
Belka: to jest chyba jedyny aspekt, w którym jestem lepszy od Warrena Buffetta
BIZNES
56-latek dusił swojego podopiecznego z niepełnosprawnością
Miał się opiekować. "Zaczął dusić, kopnął", później zabrał pieniądze
Opole
Orlen
Co z ekstradycją Samera A. do Polski? "Wniosek nie spełnił warunków"
Polska
Kobieta została zatrzymana
By nie dać się złapać, zmieniała wygląd oraz miejsca pobytu. Nie pomogło
Lublin
Szantażem i groźbami zmuszał kobietę do prostytucji
Szantażem i groźbami miał zmuszać do prostytucji. "Stawał się coraz bardziej brutalny"
Wrocław
Ciężarówka uderzyła w wiadukt. Ładunek wypadł na jezdnię
Ciężarówka uderzyła w wiadukt
Łódź
Offshore platforma konstrukcyjna produkcja ropa gaz shutterstock_592325510
Najdłuższa seria spadków cen ropy od lat
BIZNES
W polskich lasach można już znaleźć borowiki
Obrodziło grzybami. W lasach są już gatunki kojarzone z wrześniem
METEO
W porcie w Gdyni trwa rozładunek pierwszych koreańskich czołgów K2 i armatohaubic K9
Zakupy z Korei za miliardy i tajemnicza spółka. Jest śledztwo
Robert Zieliński
Wypadek na Drodze Gdyńskiej. Jedna osoba zginęła, jedna usłyszała zarzuty
186 ofiar wypadków od początku wakacji
Polska
imageTitle
Mecz przerwały wiwaty i oklaski, zawodnicy stanęli jak wryci
EUROSPORT
Zatrzymanie podejrzanych o usiłowanie wymuszenia rozbójniczego
Policja: grozili mężczyźnie pozbawieniem życia i żądali 300 tysięcy euro
WARSZAWA
Andrzej Duda
Giertych chce śledztwa wobec Dudy. "W związku z utratą immunitetu"
Polska
Rosyjskie manewry Zapad we wrześniu 2017 roku
Czy Rosja i Chiny uderzą w 2027? Wyjaśniamy, co to za data
Maciej Michałek
Karol Nawrocki
"To jest próba sabotażu i wywrócenia nie tylko sceny politycznej, ale polskiej gospodarki"
BIZNES
Kierowca dwukrotnie przejechał autem po mężczyźnie
Wjechał w znajomego i dwa razy po nim przejechał. "Nie miałem zamiaru zrobić mu krzywdy"
Lublin
Walka z pożarem Canyon Fire
Ogień rozprzestrzenia się z "alarmującą szybkością". Ewakuacje niedaleko Los Angeles
METEO
pc
Belka: Nawrocki to taki Duda w okresie "trumpowskim"
Polska
Vladimir Putin
Kończy się termin dla Putina. Dalej obowiązuje? Trump: to zależy od niego
Świat
imageTitle
Trener Rakowa musiał tłumaczyć się nie tylko z porażki
EUROSPORT
usa rezerwa federalna budynek shutterstock_1296013063_1
Obecnego szefa nazywa "kretynem". Czy nowy utrzyma niezależność?
BIZNES
imageTitle
Niespodzianka w finale. 18-latka królową Montrealu
EUROSPORT
Kontenery PCK (zdjęcie ilustracyjne)
PCK wycofuje pojemniki, państwo nie widzi problemu
Natalia Szostak
44-latek dostał mandat za jazdę hulajnogą elektryczną
Dwa razy za szybko w miejscu, gdzie nie powinno go być
WARSZAWA
Steve Witkoff spotkał się z Władimirem Putinem
Po spotkaniu z Putinem rozmawiał z sojusznikami
Świat
imageTitle
Tu rodzą się talenty. Rekordowa frekwencja w Tour de Pologne Junior
EUROSPORT
imageTitle
Szok w Barcelonie. Czołowy obrońca bliski odejścia
EUROSPORT

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica