Bryła lodu spadła na samochód. Kierowca w szpitalu

Do zdarzenia doszło we wtorek około południa w Mielnie (województwo zachodniopomorskie). Jak przekazała nam asp. Izabela Sreberska z Komendy Miejskiej Policji w Koszalinie, z jadącego samochodu marki Renault Master odpadła duża bryła lodu, po czym uderzyła w samochód osobowy marki Ford, rozbijając przednią szybę.

Kierowca auta dostawczego z mandatem

49-letni kierowca Forda z urazem głowy trafił do szpitala. Marzena Sutryk, rzeczniczka Szpitala Wojewódzkiego w Koszalinie przekazała, że mężczyzna po badaniach został wypisany do domu.

Asp. Izabela Sreberska dodała, że kierowca dostawczego Renault Master został ukarany mandatem w wysokości 1500 złotych.

Opracowała Marta Korejwo-Danowska /tok