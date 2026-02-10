Bryła lodu spadła na samochód. Kierowca w szpitalu

Do zdarzenia doszło we wtorek około południa w Mielnie (województwo zachodniopomorskie). Jak przekazała nam asp. Izabela Sreberska z Komendy Miejskiej Policji w Koszalinie, z jadącego samochodu marki Renault Master odpadła duża bryła lodu, po czym uderzyła w samochód osobowy marki Ford, rozbijając przednią szybę.
Kierowca auta dostawczego z mandatem
49-letni kierowca Forda z urazem głowy trafił do szpitala. Marzena Sutryk, rzeczniczka Szpitala Wojewódzkiego w Koszalinie przekazała, że mężczyzna po badaniach został wypisany do domu.
Asp. Izabela Sreberska dodała, że kierowca dostawczego Renault Master został ukarany mandatem w wysokości 1500 złotych.
Opracowała Marta Korejwo-Danowska /tok
Źródło: TVN24
Źródło zdjęcia głównego: Agnieszka / tvnwarszawa.pl