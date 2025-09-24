Dwóch nastolatków chciało zapłacić fałszywymi banknotami

Lipiany Źródło: Google Earth

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Do zdarzenia doszło w dwóch sklepach na terenie Lipian. Dwaj chłopcy w wieku 15 i 16 lat zapłacili za swoje zakupy podrobionym banknotem pięćdziesięciozłotowym. W kolejnym sklepie ekspedientka, która otrzymała kolejny falsyfikat zorientowała się, że banknot może być fałszywy i wezwała policję.

Funkcjonariusze, którzy przyjechali na miejsce, zabezpieczyli oba banknoty i zatrzymali nieletnich. Teraz sprawą zajmie się sąd rodzinny.

Czym różnią się prawdziwe banknoty od fałszywych?

Policja przypomina, że banknoty polskie posiadają między innymi zabezpieczenia w postaci mikrodruków, elementów widocznych w świetle ultrafioletowym, nitkę zabezpieczającą, znaki wodne czy elementy druku techniką stalorytu.

Aby rozpoznać, czy otrzymany banknot jest oryginalny czy fałszywy można przechylać go pod różnym kątem w poszukiwaniu zmiany koloru albo obrazu.