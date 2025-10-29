Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Szczecin

Skatował kontrolera, gdy ten poprosił o okazanie biletu. 20-latek skazany za usiłowanie zabójstwa

19-latek pobił kontrolera w autobusie
"Pobity kontroler ze złamaną szczęką i oczodołami trafił do szpitala"
Źródło: TVN24
20-letni Piotr J. usłyszał wyrok czterech lat więzienia za brutalny atak na kontrolera biletów w Koszalinie (Zachodniopomorskie). Do zdarzenia doszło w autobusie miejskim. Gdy pracownik poprosił młodego mężczyznę o okazanie biletu, ten go pobił, skopał i skakał mu po głowie. Uciekł z pojazdu, ale został zatrzymany tego samego dnia. Przed sądem odpowiadał za usiłowanie zabójstwa. Przyznał się tylko do pobicia.

Wyrok zapadł we wtorek przed Sądem Rejonowym w Koszalinie. Jak przekazał nam Sławomir Przykucki, rzecznik prasowy Sądu Okręgowego w Koszalinie, Piotr J. usłyszał wyrok czterech lat bezwzględnego więzienia. Dodatkowo zasądzona została od oskarżonego nawiązka w wysokości 20 tysięcy złotych na rzecz poszkodowanego kontrolera. Będzie on mógł jeszcze dochodzić wyższej kwoty zadośćuczynienia w procesie cywilnym.

Sprawa toczyła się za zamkniętymi drzwiami. Uzasadnienie wyroku sądu również jest niejawne.

19-latek pobił kontrolera w autobusie
19-latek pobił kontrolera w autobusie
Źródło: MZK KOSZALIN

Skatował kontrolera, kiedy ten poprosił go o bilet

Do brutalnej napaści doszło 29 lipca 2024 roku w godzinach porannych w miejskim autobusie linii 8 w Koszalinie. 19-letni wówczas Piotr J. jechał bez biletu. Jak informowała wtedy policja, na prośbę kontrolera o okazanie biletu zareagował agresywnie, próbował wydostać się z autobusu, a później zaatakował kontrolera.

- Okładał go, kopał i skakał po głowie. Z połamaną szczęką i oczodołami kontroler trafił do szpitala - przekazywała wówczas nadkomisarz Monika Kosiec, oficer prasowy koszalińskiej policji.

Na nagraniu z kamery monitoringu autobusu miejskiego widać, jak 19-latek w pewnym momencie rzuca się na stojącego kontrolera, zaczyna go kopać i bić po głowie. Nagranie jest drastyczne, nie zdecydowaliśmy się na publikację całości. W momencie gdy kontroler leżał już na podłodze, agresywny pasażer nie przestawał bić, skacząc po nim i kopiąc go. W kolejnej części nagrania widać, jak 19-latek próbował otworzyć zamknięte drzwi, uderzając w nie.

Według policjantów 19-latek był już karany za inne przestępstwo przeciwko życiu i zdrowiu.

19-latek próbował otworzyć zamknięte drzwi autobusu
19-latek próbował otworzyć zamknięte drzwi autobusu
Źródło: MZK KOSZALIN

Odpowiadał za usiłowanie zabójstwa

Piotr J. usłyszał zarzut usiłowania zabójstwa kontrolera biletów. Groziło mu dożywocie.

Mężczyzna nie przyznał się do usiłowania zabójstwa, a jedynie do pobicia. Podczas przesłuchania w prokuraturze powiedział, że jechał tego dnia rano do pracy i od rana był podenerwowany.

Wyrok, który zapadł przed koszalińskim sądem, jest nieprawomocny.

Mężczyzna próbował wydostać się z autobusu
Mężczyzna próbował wydostać się z autobusu
Źródło: Monitoring MZK Koszalin
OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: MAK/gp

Źródło: TVN24

Źródło zdjęcia głównego: MZK KOSZALIN

Udostępnij:
TAGI:
Wyroki sądowe w PolsceKoszalin
Czytaj także:
orlen logo shutterstock_2382786901
Nagła czystka w radzie nadzorczej Orlenu. Kim jest nowy przewodniczący?
BIZNES
Warszawa, 08.05.2025. Podejrzany o zabójstwo pracownicy Uniwersytetu Warszawskiego wyprowadzany po zakończeniu przesłuchania z siedziby Prokuratury
Koniec obserwacji. Podejrzany o brutalne zabójstwo na uniwersytecie trafi do aresztu
WARSZAWA
imageTitle
Odmówiono jej startu w wyborach. Odpowiada pozwem
EUROSPORT
Rosyjski Pancyr S-2 w obwodzie ługańskim, styczeń 2023
Atak na Krymie. Rosjanie stracili cenną broń
Świat
Jarosław Kaczyński, Zbigniew Ziobro
Teraz Kaczyński broni Ziobry. Dwa lata temu wydatki z Funduszu Sprawiedliwości "irytowały" PiS 
Polska
Nowy Sącz
Prezydent zawieszony. Premier wyznaczy osobę, która tymczasowo pokieruje miastem
Kraków
50 min
pc
"Cały czas miałem zbroję. Z zewnątrz radziłem sobie w życiu, w środku byłem zniszczony". Jak pomóc?
Debata TVN24+
eu-pl
"Bruksela będzie zamykać nasze konta?". Czym zajmuje się unijny urząd
Zuzanna Karczewska
Zniszczenia na Kubie po przejściu huraganu Melissa
Polski ksiądz na Kubie: przez okno widzę obalone słupy elektryczne
METEO
imageTitle
Lewandowski wrócił. Przywitał go szpaler
EUROSPORT
cpk2
Szef KOWR: wystąpiliśmy o zgodę na odkup działki pod CPK
BIZNES
Pobicie i śmierć mężczyzny w Grodzisku Mazowieckim (zdj. ilustracyjne)
Nie żyje 17-latek. Policjanci zatrzymali jego 13-letniego brata
Lublin
Zbigniew Ziobro
"Kierunek Budapeszt dzisiaj jest realny". To tam w ostatnich dniach był Ziobro 
Polska
W Warszawie działają zniczodzielnie
Na Bielanach działają cztery zniczodzielnie
WARSZAWA
Adam miał 21 lat, został śmiertelnie postrzelony z policyjnej broni
Adam zginął z rąk policjanta. Wyrok uchylony
Poznań
Kontrowersje wokół wydarzenia w bibliotece
Przedszkolaki, a obok skóry i futra zwierząt. "Co dzieci wyniosły z tych zajęć?"
Aleksandra Arendt-Czekała
Huragan Melissa
"Wzywam wszystkich do zachowania czujności"
METEO
W unijnym wykazie oznaczeń geograficznych, które mają być zabezpieczone w Chinach znalazła się polska wódka.
Mieli podsuwać zatruty alkohol, by przejąć majątki. Proces po akcji "Testament"
Filip Czekała
Lizard Island Queensland Australia - shutterstock_2491524195
Statek odpłynął, pasażerka została sama na niezamieszkałej wyspie. Nie żyje
Świat
Kwesta Powązkowska
Aktorzy, muzycy i politycy będą kwestować na Powązkach
WARSZAWA
Oko huraganu Melissa na zdjęciu satelitarnym
Huragan Melissa. Sonda pokazała oko bestii
METEO
imageTitle
Vinicius zreflektował się po El Clasico. "Czasami pasja bierze górę"
EUROSPORT
22.10.2024 Zielona Gora , ulica Sienkiewicza . Dzialka ktora firma Cinkciarz.pl wynajmowala na parking
Upadłość znanej firmy. Klienci powinni się pospieszyć
BIZNES
Młodzi coraz częściej padają ofiarą udaru (zdjęcie ilustracyjne)
Udary mózgu: coraz skuteczniejsze leczenie, ale rehabilitacja kuleje
Zdrowie
senior, telefon
773 tysiące wizyt przepadło w pół roku. Pacjenci wciąż zapominają o odwoływaniu terminów
Piotr Wójcik
Michał i Aleksandra Żebrowscy na Jamajce
Michał i Aleksandra Żebrowscy na Jamajce: w pokojach nad nami wypadły okna
Świat
Przez zgubione klucze seniorka straciła oszczędności (zdj. ilustracyjne)
Nie było śladów włamania do domu, a pieniądze znikały przez wiele miesięcy
WARSZAWA
Zdjęcie z protokołu kontroli brzeskiego PIW w Czchowie
Trzyma w ogródku lwy, oficjalnie to cyrk
Bartłomiej Plewnia
Polski F-35
Kolejne polskie F-35 po raz pierwszy w powietrzu
Świat
Był wychłodzony i zmęczony
Zgubił się w lesie i błądził 10 godzin. Zobaczył nad głową drona
Białystok

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica