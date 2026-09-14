Szczecin Sędzia z "natychmiastową przerwą w czynnościach służbowych" Rafał Molenda |

Polska policja. Badanie alkomatem. Wideo archiwalne Źródło wideo: Reuters Archive Źródło zdj. gł.: TVN24

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Do zatrzymania doszło w niedzielę wieczorem. Jak poinformowała Ewa Dziadczyk, rzeczniczka prasowa Prokuratury Okręgowej w Koszalinie, sprawa dotyczy sędzi, która prawdopodobnie prowadziła pod wpływem alkoholu.

- Wczoraj w późnych godzinach wieczornych policja zatrzymała osobę, która mogła prowadzić samochód pod wpływem alkoholu. Zatrzymaną osobą okazała się sędzia Sądu Okręgowego w Koszalinie. Na miejscu czynności wykonywali prokurator okręgowy w Koszalinie i jego zastępca. Pani sędzia odmówiła poddania się badaniu na zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu. W związku z czym została jej pobrana krew - powiedziała prokurator Ewa Dziadczyk.

Prokuratura okręgowa w Koszalinie wszczęła w tej sprawie dochodzenie i gromadzi materiał dowodowy. Następnym krokiem będzie przekazanie sprawy jednostce prokuratury spoza okręgu koszalińskiego.

- To z uwagi na fakt, że pani sędzia pracuje na obszarze okręgu koszalińskiego - wyjaśnia prokurator Ewa Dziadczyk.

Finalnie sprawą zajmie się Prokuratura Krajowa.

Decyzja prezes sądu

- Dziś prezes Sądu Okręgowego w Koszalinie, Renata Rzepecka-Gawrysiak zarządziła wobec sędzi natychmiastową przerwę w czynnościach służbowych na okres miesiąca. Sprawą zająć się powinien teraz sąd dyscyplinarny - wyjaśnia sędzia Sławomir Przykucki, rzecznik prasowy Sądu Okręgowego w Koszalinie.

Trwają czynności procesowe.