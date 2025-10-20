"Dziewczynka spała, nagle zrobiła się sina". Nie żyje 15-miesięczne dziecko

Kołobrzeg. Nie żyje 15-miesięczne dziecko Źródło: TVN24

Do zdarzenia doszło w poniedziałek przed południem w prywatnym punkcie opieki dziennej w Kołobrzegu (woj. zachodniopomorskie).

- Z relacji opiekunki wynika, że dziewczynka spała, gdy nagle zrobiła się sina. Zostały wezwane służby. Pierwsi na miejscu byli strażacy, oni rozpoczęli resuscytację - przekazała oficer prasowa kołobrzeskiej policji st. sierż. Pamela Borkowska.

Na miejsce wysłano zespół ratownictwa medycznego oraz Lotnicze Pogotowie Ratunkowe. - Zostali zadysponowani do 15-miesięcznej dziewczynki, w stanie nagłego zatrzymania krążenia, której pomocy udzielali już świadkowie zdarzenia. Następnie ratownicy medyczni przejęli czynności resuscytacyjne. Niestety dziecka nie udało się uratować - przekazała TVN24 Natalia Dorochowicz, rzeczniczka Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie.

Na miejscu pracuje policja, jest prokurator.

Tragedia w punkcie opieki dziennej dla dzieci

Będzie sekcja zwłok

Ewa Dziadczyk z Prokuratury Okręgowej w Koszalinie poinformowała, że czynności policji są prowadzone w kierunku nieumyślnego spowodowania śmierci. Wskazała, że na razie nie ma żadnych informacji na temat zaniedbania lub wypadku, który mógłby doprowadzić do śmierci dziecka.

Na pytanie o przyczynę śmierci dziecka odpowie sekcja zwłok.

Opiekują się dziećmi

Prywatne punkty opieki to forma opieki dla kilkulatków - alternatywa dla żłobków i klubów dziecięcych. Każde takie miejsce musi spełniać określone wymogi m.in. te dotyczące wyszkolenie personelu - również te dotyczące znajomości udzielania pierwszej pomocy. Zgodnie z przepisami, w takim miejscu może przebywać maksymalnie 8 dzieci. Wiadomo, że w miejscu, w którym doszło teraz do tragedii przebywało pięcioro dzieci. Punkty są kontrolowane przez urzędy miejskie.

- Ten punkt również był sprawdzany i ta kontrola nie wykazała żadnych nieprawidłowości - dowiedziała się reporterka TVN24 Alicja Rucińska.