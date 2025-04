Pies uwięziony na falochronie. Próbują mu pomóc

Kołobrzeg (woj. zachodniopomorskie) Źródło: Google Earth

Na falochronie w Kołobrzegu (Zachodniopomorskie) utknął pies, który nie potrafi się wydostać. Strażacy i pracownicy schroniska podjęli już kilka prób złapania zwierzęcia. Rozmieszczono pułapki, które mają w tym pomóc.

Pierwsze zgłoszenie o uwięzionym psie na falochronie wpłynęło do kołobrzeskich strażaków 20 kwietnia. Młodszy aspirant Damian Romańczuk, oficer prasowy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kołobrzegu przekazał, że przechodzień usłyszał skomlenie dochodzące spod gwiazdobloków przy wyjściu z portu.

- Strażacy przy pomocy pracowników schroniska próbowali zlokalizować zwierzę. Nie udało się. W poniedziałek sytuacja się powtórzyła, ponownie otrzymali zgłoszenie, że spod falochronu dochodzą dźwięki świadczące o obecności psa. Pomimo kolejnych prób, nie udało się go odnaleźć - zrelacjonował strażak.

Rozmieszczono pułapki

We wtorek policjant po służbie zauważył psa pod betonowymi blokami. - Na miejscu pojawiła się straż oraz pracownicy schroniska. Tak jak poprzednio próbowali psa wyciągnąć za pomocą chwytaków z przynętą, znowu bezskutecznie - powiedział strażak.

Arkadiusz Pluciński, kierownik schroniska powiedział, że na miejscu pozostali tylko pracownicy placówki.

- Zainstalowane zostały dwie pułapki, tak zwane żywołapki. Zwierzę nie jest zakleszczone, przemieszcza się pod betonową konstrukcją - wyjaśnił kierownik. - Liczymy, że pies wyjdzie z kryjówki i złapie się w pułapkę.

Pies jest nieduży, szary, w typie sznaucera. - Co ciekawe, nie ma żadnych zgłoszeń o zaginięciu, więc wygląda na to, że nikt go nie szuka. Pracownicy będą sprawdzać pułapki co jakiś czas - dodał.

Pierwsze zgłoszenie o zakleszczonym psie wpłynęło 20 kwietnia Źródło: Miastokolobrzeg.pl

Strażacy i pracownicy schroniska ułożyli pułapki Źródło: Miastokolobrzeg.pl

Pies jest nieduży, szary i w typie sznaucera Źródło: Miastokolobrzeg.pl