Kołobrzeg Nocnej prohibicji tu nie będzie. Radni odrzucili projekt uchwały Oprac. Rafał Molenda |

Projekt wywołał ożywioną dyskusję. Zwolennicy nocnej prohibicji przekonywali, że ograniczenie dostępności alkoholu w godzinach nocnych mogłoby zmniejszyć liczbę interwencji policji oraz problemów związanych z jego nadużywaniem.

Przeciwnicy wskazywali, że skuteczniejsze są działania długofalowe, takie jak edukacja, profilaktyka i wychowanie, a nie administracyjne zakazy.

Większość zagłosowała przeciw

Głosowanie zakończyło się zwycięstwem przeciwników wprowadzenia ograniczeń sprzedaży alkoholu. Przeciw zagłosowało 14 radnych, czterech poparło pomysł nocnej prohibicji, a dwóch wstrzymało się od głosu. Ostatecznie Kołobrzeg pozostaje miastem, w którym sprzedaż alkoholu w nocy odbywa się na dotychczasowych zasadach.

Nocna prohibicja w Polsce

Nocne ograniczenia sprzedaży alkoholu wprowadziło około 180 gmin w Polsce. Prohibicja obowiązuje w godzinach nocnych w 11 z 18 miast wojewódzkich. Decyzje w sprawie ograniczeń sprzedaży alkoholu leżą w kompetencjach samorządów i są podejmowane na podstawie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.