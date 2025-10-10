Ewakuacja blisko setki dzieci z przedszkola

Kołobrzeg (woj. zachodniopomorskie) Źródło: Google Earth

W piątek w godzinach porannych na budowie na ulicy Okopowej w Kołobrzegu został znaleziony pocisk artyleryjski z okresu drugiej wojny światowej.

- O znalezisku policję poinformował kierownik budowy. Pocisk ma ok. 40 cm długości. Jeszcze dziś mają go bezpiecznie zabrać zawiadomieni saperzy – przekazała podkomisarz Karolina Seemann z kołobrzeskiej policji.

Dodała, że decyzją dyrekcji pobliskiego przedszkola miejskiego numer 10 ewakuowanych zostało z placówki blisko 100 dzieci. Powiadomieni o potencjalnym zagrożeniu rodzice, zabrali je do domów.

