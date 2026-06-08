Szczecin Drzewo runęło na przechodniów. Dwie osoby ranne Oprac. Rafał Molenda |

Drzewo runęło na przechodniów w Kołobrzegu Źródło wideo: TVN24/Artur Sempruch/miastokolobrzeg.pl Źródło zdj. gł.: Artur Sempruch miastokolobrzeg.pl

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Dwie osoby zostały ranne po tym, jak drzewo runęło na przechodniów w Kołobrzegu. Do zdarzenia doszło w poniedziałek około godziny 9 przy ulicy Łopuskiego. Z niewiadomych przyczyn drzewo przechyliło się i spadło na ludzi.

Drzewo runęło na przechodniów Źródło: Artur Sempruch/miastokolobrzeg.pl

- Poszkodowani to kobieta i mężczyzna. Kobieta w wieku 54 lat, mężczyzna w wieku 63 lat - poinformowała nas Pamela Kiljan z Komendy Powiatowej Policji w Kołobrzegu.

- Kobietę spod drzewa wyciągnęli świadkowie zdarzenia. Mężczyznę, który jest osobą z niepełnosprawnością, uwalniali już strażacy. Na miejsce wezwano służby ratunkowe. Zadysponowano także śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego - poinformowała nas Magdalena Czekalska z Komendy Miejskiej Straży Pożarnej w Kołobrzegu.

Źródło zdjęcia: Artur Sempruch/miastokolobrzeg.pl

- Poszkodowani trafili pod opiekę ratowników medycznych na miejscu a następnie zostali przewiezieni do szpitala na dalszą diagnostykę - poinformował Dariusz Schacht z Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie.

Upadające drzewo uszkodziło też dwa zaparkowane samochody. Okoliczności zdarzenia będą wyjaśniane.