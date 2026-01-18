Logo strona główna
Kolos w Szczecinie. Kolejka do wejścia na pokład

Jantar Unity
Jantar Unity w Szczecinie. Kolejka chętnych do zwiedzania
Źródło: TVN24
Jest najnowocześniejszy na Bałtyku, został już ochrzczony, wkrótce pierwszy rejs. Mowa o nowym promie Jantar Unity, który można zwiedzać w Szczecinie. Ustawiła się tam kolejka zainteresowanych. To pierwszy od ponad 30 lat prom zbudowany dla polskiego armatora - Unity Line.

- Najbardziej chyba nas interesuje mostek kapitański. Ale generalnie cały statek jest dla nas bardzo ciekawy - powiedział jeden z zwiedzających.

W niedzielę w Szczecinie można wejść na pokład promu Jantar Unity, który stoi na nabrzeżu od czwartku, a już 20 stycznia rozpocznie regularne kursy na linii Świnoujście - Trelleborg (Szwecja). Zbudowano go w Gdańskiej Stoczni Remontowej.

Jantar Unity ma 195,6 metrów długości i 32,2 metrów szerokości
Jantar Unity ma 195,6 metrów długości i 32,2 metrów szerokości
Źródło: TVN24

Kolos robi wrażenie, kolejka chętnych do zwiedzania

To pierwszy od ponad 30 lat prom zbudowany dla polskiego armatora - Unity Line. Będzie to największa jednostka w polskiej flocie promowej operującej na Bałtyku z nowoczesnym napędem LNG wspomaganym układem bateryjnym (hybryda).

- Robi ogromne wrażenie, jest gigantyczny - opisała reporterka TVN24 Alicja Rucińska.

Skalę promu widać na nagraniu, które w mediach społecznościowych opublikował między innymi premier Donald Tusk.

Janta Unity będzie mógł transportować prawie 200 naczep
Janta Unity będzie mógł transportować prawie 200 naczep
Źródło: TVN24

Żeby obejrzeć pływającego kolosa, kolejka ustawiła się już o godzinie 9 rano. Na miejsce przyjechała między innymi grupa z Wyższej Szkoły Biznesu z Gorzowa Wielkopolskiego, w ramach zajęć z innowacyjności. - Najbardziej interesuje nas, jak jest zrobiony oraz jak działa cała infrastruktura związana z nadzorem nad nawigacją - powiedział jeden ze studentów.

Prom, na który czekano wiele lat

Na zwiedzających czekają miejsca, których nie będą mogli obejrzeć na co dzień jako pasażerowie, czyli na przykład mostek kapitański, maszynownia czy ładownia.

- A jest co oglądać. Na prom czekaliśmy wiele lat. (...) Prom miał powstać już w 2020 roku, w ramach zapowiadanego przez rząd Prawa i Sprawiedliwości programu "Batory". (...) to była bardzo trudna operacja, ale udało się. Ma też poprawić konkurencyjność naszych przewoźników, bo przez te lata gdy promu nie było konkurencja miała nowoczesne promy, my nie. (...) kolejny prom już jest w budowie i być może jeszcze w tym roku wypłynie na Bałtyk - relacjonowała reporterka TVN24.

Prom Jantar Unity ochrzczony. "Polska potęga na Bałtyku"

Prom Jantar Unity ochrzczony. "Polska potęga na Bałtyku"

Limity prędkości w Kalifornii. Mają chronić... walenie

Limity prędkości w Kalifornii. Mają chronić... walenie

METEO

W sobotę prom został ochrzczony. Matką chrzestną nowego promu została Miłosława Błaszyk-Zjawińska, dyrektor pionu zarządzania w Polskiej Żeglugi Morskiej w Szczecinie.

Prom Jantar Unity
Prom Jantar Unity
Źródło: TVN24

Zabierze 400 pasażerów

Prom Jantar Unity ma 195,6 m długości i 32,2 m szerokości. Jego linia ładunkowa to 4100 m, co oznacza, że będzie mógł transportować prawie 200 naczep. Ma osiągać prędkość 19 węzłów i oferuje 400 miejsc dla pasażerów. Załoga liczy 50 osób.

Kadłub Jantara zdobią wielkie napisy "polsca", oznaczające Polskę i Skandynawię. Taki nowy branding mają zyskać wkrótce wszystkie polskie promy operujące na Bałtyku. W ubiegłym roku rząd zdecydował o połączeniu, pod tym szyldem, promów Unity Line i Polferries (Polska Żegluga Bałtycka).

Prom Jantar Unity w Szczecinie
Prom Jantar Unity w Szczecinie
Źródło: TVN24
Prom Jantar Unity w Szczecinie
Prom Jantar Unity w Szczecinie
Źródło: TVN24
Autorka/Autor: tm/ tam

Źródło: TVN24, PAP

Źródło zdjęcia głównego: TVN24

SzczecinGdańskZachodniopomorskiewojewództwo pomorskiePromMorze BałtyckieSzwecja
