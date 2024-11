Kolejne zgłoszenie o szpilkach w cukierkach. Prokuratura prowadzi dochodzenie

Jest to drugie takie zgłoszenie na terenie województwa zachodniopomorskiego. Dochodzenie prowadzone jest w kierunku art. 160 par. 1 Kodeksu karnego, który mówi o narażeniu dzieci na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia bądź spowodowania ciężkiego uszczerbku na ich zdrowiu.

Służby zaalarmowała matka

31 października 2024 roku trzy dziewczynki w wieku 10 lat i jedna pięciolatka chodziły po domach w Pyrzycach, by zbierać słodycze. Robiły to pod nadzorem opiekunów i odwiedziły liczne domy. Wieczorem, kiedy wspólnie sprawdzały, ile i jakich słodkości zgromadziły, w jednym z cukierków znalazły metalową szpilkę.

Matka dziewczynki zaalarmowała policję. Funkcjonariusze zabezpieczyli cukierek ze szpilką w celu przeprowadzenia badań daktyloskopijnych i biologicznych. Śledczy ustalają, kto jest sprawcą - jak to napisano w komunikacie prokuratury - "karygodnego psikusa”.

- Bardzo mało prawdopodobne, że było to działanie niezamierzone - stwierdził prokurator Błogowski.

Sygnały z kilku województw

Umieszczanie niebezpiecznych przedmiotów w cukierkach to według ustaleń policji prawdopodobnie skoordynowana akcja zainicjowana w internecie. Funkcjonariusze apelują do rodziców i opiekunów, by dokładnie sprawdzali słodycze zebrane przez dzieci w halloween.