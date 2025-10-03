Chcieli zwodować łódź, zwodowali też auto

Do sytuacji doszło w Dziwnowie Źródło: Google Maps

Strażacy zgłoszenie o zatopionym bmw na terenie mariny w Dziwnowie przy ulicy Żeromskiego odebrali o godzinie 10:47. Samochód stał na pochylni podczas wodowania łodzi.

- Samochód znajdował się na rampie slipowej i stoczył się do wody. Zatonął przy nabrzeżu - informuje młodszy kapitan Piotr Paradowski, oficer prasowy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kamieniu Pomorskim.

Zatopiony na terenie mariny samochód Źródło: kamienskie.info

Auto stoczyło się do wody Źródło: kamienskie.info

Auto wyciągnięto z wody za pomocą dźwigu. Działania straży zakończyły się o godzinie 16:10. - Nikomu nic się nie stało - mówi Paradowski.

Akcja trwała ponad pięć godzin Źródło: kamienskie.info

