Chcieli zwodować łódź, zwodowali też auto

Strażacy zgłoszenie o zatopionym bmw na terenie mariny w Dziwnowie przy ulicy Żeromskiego odebrali o godzinie 10:47. Samochód stał na pochylni podczas wodowania łodzi.
- Samochód znajdował się na rampie slipowej i stoczył się do wody. Zatonął przy nabrzeżu - informuje młodszy kapitan Piotr Paradowski, oficer prasowy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kamieniu Pomorskim.
Auto wyciągnięto z wody za pomocą dźwigu. Działania straży zakończyły się o godzinie 16:10. - Nikomu nic się nie stało - mówi Paradowski.
Autorka/Autor: Filip Czekała /tok
Źródło: tvn24.pl
Źródło zdjęcia głównego: kamienskie.info