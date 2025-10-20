Zderzenie ciężarówki z samochodem nauki jazdy, jedna osoba nie żyje

Zderzenie ciężarówki z samochodem nauki jazdy Źródło: TVN24

Do tragicznego wypadku doszło w poniedziałek na drodze 4125Z, tzw. starej 3, na skrzyżowaniu dróg Stepnica-Rokita. Jak przekazał nam aspirant Dariusz Schacht z Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie, jedna osoba, podróżująca samochodem osobowym, zginęła. Kierowca samochodu ciężarowego został zabrany do szpitala na obserwację.

Schacht opisał, że w wyniku zdarzenia samochód osobowy wpadł do rowu. Służby starają się dostać do osób poszkodowanych. Na miejscu jest sześć zastępów straży pożarnej. Jest również specjalna grupa ratownictwa technicznego, która za pomocą dźwigu ma wyciągnąć auta z rowu.

- W tym rowie znajduje się auto osobowe, które jest przez ciężarówkę przygniecione - powiedział nam Schacht. I dodał: - Dopóki nie wyciągniemy tych samochodów, nie potwierdzimy, czy są jeszcze jakieś osoby, które mogły w tym zdarzeniu uczestniczyć.

W wypadku brał udział samochód do nauki jazdy

Pojazd osobowy to samochód nauki jazdy, którym podróżowała co najmniej jedna osoba. Służby nie ustaliły jeszcze, czy w momencie wypadku odbywała się lekcja nauki jazdy.

Kierowca tira został przebadany alkomatem na miejscu - jest trzeźwy. Został przewieziony do szpitala, gdzie zostanie też poddany badaniu krwi pod kątem alkoholu i substancji odurzających.

