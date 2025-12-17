Zjechał z drogi i uderzył w drzewo. 19-letni strażak nie żyje

Drawsko Pomorskie Źródło: Google Earth

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Jak poinformowała aspirant Karolina Żych, oficer prasowa Komendy Powiatowej Policji w Drawsku Pomorskim, do wypadku doszło w środę około godziny 7.24 w miejscowości Dołgie w powiecie drawskim.

- 19-letni kierujący samochodem osobowym marki Seat zjechał z drogi i uderzył w drzewo. Poniósł śmierć na miejscu - podała Żych.

Policja pod nadzorem prokuratury wyjaśnia okoliczności wypadku.

Tragiczny wypadek w miejscowości Dołgie Źródło: KP PSP w Drawsku Pomorskim

W wypadku zginął 19-letni strażak

Młodszy kapitan Michał Walkiewicz, oficer prasowy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Drawsku Pomorskim potwierdził, że zmarły to 19-letni strażak ochotnik, który niedawno odbył kurs w drawskiej jednostce.

Swojego kolegę w mediach społecznościowych pożegnała Ochotnicza Straż Pożarna w Ostrowicach.

"Z wielkim smutkiem i bólem informujemy, że w dniu dzisiejszym tragicznie zginął nasz druh, świeżo upieczony strażak-ratownik (...). (...) ukończył kurs podstawowy strażaków-ratowników w maju 2025 roku. Od tego momentu aktywnie brał udział w działaniach ratowniczo-gaśniczych, zabezpieczeniach oraz zawodach sportowo-pożarniczych, zawsze wykazując się zaangażowaniem, odpowiedzialnością i chęcią niesienia pomocy innym" - czytamy we wpisie.

Tragiczny wypadek w miejscowości Dołgie Źródło: KP PSP w Drawsku Pomorskim

Jak opisali strażacy, 19-latek "był również bardzo aktywny podczas prac gospodarczych na terenie jednostki oraz chętnie uczestniczył w różnego rodzaju szkoleniach, nieustannie poszerzając swoją wiedzę i umiejętności z zakresu pożarnictwa". I dodali: "Odszedł od nas druh, na którego zawsze mogliśmy liczyć".

OGLĄDAJ: TVN24