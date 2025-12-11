Zaatakował tłuczkiem do mięsa. Zabił jedną osobę, dwie ranił. Przed sądem nie stanie

Do zdarzenia doszło w Darłowie Źródło: Google Earth

Prokuratura Rejonowa w Sławnie chciała umorzenia śledztwa i umieszczenia mężczyzny w zakładzie psychiatrycznym po tym, jak biegli psychiatrzy ocenili, że podejrzany jest niepoczytalny.

Sąd orzekł środek zabezpieczający w postaci umieszczenia mężczyzny w zakładzie psychiatrycznym.

W czasie śledztwa przyznał się do winy

Przypomnijmy, nad ranem 26 grudnia 2024 r. w Darłowie (woj. zachodniopomorskie) 33-letni wówczas mężczyzna poszedł do mieszkania swojej babci z zamiarem - jak przyznał w śledztwie - jej zabicia. Bił ją po głowie i kopał. Przekonany, że babcia nie żyje, ruszył do domu byłej dziewczyny i jej partnera, którego też chciał zabić. Przeszkodził mu w tym 73-letni dziadek dziewczyny, który zginął od ciosów zadanych tłuczkiem do mięsa przez 33-latka. Babcia mężczyzny w ciężkim stanie trafiła do szpitala. Podejrzany w śledztwie przyznał się do zarzucanych mu czynów. Mówił, że "czyścił miasto ze złych ludzi".

