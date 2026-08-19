Zachodniopomorskie Tragedia na plaży. Kobietę udało się uratować, zginął ksiądz Oprac. Tomasz Mikulicz |

Darłówko. Ratownicy wyciągnęli z morza księdza. Nie udało się go uratować Źródło wideo: Morska Służba Poszukiwania i Ratownictw Źródło zdj. gł.: Morska Służba Poszukiwania i Ratownictwa

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Do tragedii doszło w poniedziałek wieczorem przy plaży w Darłówku (nadmorskiej części Darłowa). O godzinie 18.44 ratownicy dostali zgłoszenie o dwóch osobach kąpiących się w morzu, które potrzebowały pomocy.

"Warunki na morzu były bardzo trudne. Wysokie fale, silne zafalowanie i wzburzony Bałtyk znacząco utrudniały prowadzenie działań. Rozpoczęła się walka z czasem i żywiołem" - czytamy w poście na stronie Służby SAR-BSR Darłowo.

Nie żyje ksiądz. Nie udało się go uratować Źródło zdjęcia: Morska Służba Poszukiwania i Ratownictwa

Kobieta trafiła do szpitala

Po dotarciu na miejsce służby zauważyły, że na gwiazdoblokach (czyli betonowych konstrukcjach stosowanych w celu zapobiegania erozji linii brzegowej - przyp. red.) znajduje się kobieta.

- 46-latka została przekazana ratownikom medycznym. Trafiła do szpitala - mówi Przemysław Soiński, rzecznik Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa.

Mężczyzny nie udało się uratować

Załoga łodzi z BSR Darłowo ruszyła z poszukiwania drugiej z osób.

– 53-letni mężczyzna został odnaleziony. Znajdował się niedaleko brzegu. Pomimo podjętej reanimacji i ogromnego wysiłku wszystkich zaangażowanych służb, niestety nie udało się go uratować - informuje rzecznik.

Wisiała czerwona flaga

Dodaje, że do tragedii doszło, gdy na plaży nie było już ratowników.

- Wisiała czerwona flaga, która mówi nam o tym, że nie można wchodzić do wody. Na Bałtyku był wtedy tak zwany prąd wsteczny, który wciąga kąpiących się w głąb morza. Nawet sprawny pływak może sobie z takim prądem nie poradzić. I to nawet blisko brzegu, jak w tym przypadku - zaznacza Soiński.

Nie żyje proboszcz ks. Rafał Cieszyński

Lokalne media podają, że tragicznie zmarły mężczyzna to ks. Rafał Cieszyński, proboszcz parafii pw. Miłosierdzia Bożego w Lęborku. Co potwierdza nam ks. Tomasz Szcześniak, rzecznik Diecezji Pelplińskiej.

"Tak śp. ks. Rafał Cieszyński tragicznie zginął na plaży w Darłówku" - napisał.

Pogrzeb w piątek

Na stronie kurii jest informacja, że uroczystości pogrzebowe rozpoczną się w czwartek o godz. 19 w kościele pw. Miłosierdzia Bożego w Lęborku pod przewodnictwem ks. Tadeusza Drobinskiego, dziekana dekanatu lęborskiego.

„Msza Święta pogrzebowa celebrowana będzie w kościele pw. Świętej Teresy od Dzieciątka Jezus w Szymbarku w piątek, 21 sierpnia 2026 r. o godz. 11.00 pod przewodnictwem biskupa pomocniczego Przemysława Szulca. Ciało zmarłego zostanie złożone na tamtejszym cmentarzu parafialnym w Szymbarku” - czytamy w komunikacie.