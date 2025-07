Ruszył 31. Pol'and'Rock Festival. Jurek Owsiak: przeżyj to jak najpiękniej

Konferencja Jurka Owsiaka przed 31. edycją Pol'and'Rock Festival Źródło: TVN24

Udostępnij Facebook Kopiuj link

31. Pol'and'Rock Festival oficjalnie rozpoczął się o godzinie 15. Wtedy na dużej scenie pojawił się Jurek Owsiak. Wcześniej odbyła się konferencja prasowa.

- To jest festiwal, który naprawdę łączy pokoleniowo w sposób taki namacalny. Ludzie przyjeżdżają całymi rodzinami, bo się czują bezpiecznie, czują się dobrze - mówił Owsiak.

Przypomniał również kilka zasad festiwalu, jak m.in. zakaz wnoszenia narkotyków, dopalaczy i alkoholu.

Jerzy Owsiak Źródło: TVN24

Stwierdził, że koncerty na Pol'and'Rock Festival są "niesamowite i pełne energii. – Przeżyj to jak najpiękniej. Nigdy nawet do stolicy nie zjedzie w ciągu trzech dni tylu artystów, nie będzie tyle wydarzeń. Warto stąd wyjechać z pełną głową - powiedział.

- Na te kilka dni namawiamy ludzi, nie grzeb w telefonie, nie wchodź, nie zaglądaj, co się dzieje poza tym miejscem. To miejsce jest dowodem na to, że nie mamy prawa o sobie mówić, że jesteśmy kłótliwi, że bierzemy się za łby, mamy te fochy swoje. Mówimy ludziom, odetnij się na chwilę i zobacz, że możliwym jest świat, jaki tutaj tworzymy - mówił Jurek Owsiak.

Dodał, że dwa dni temu organizatorów odwiedził szef policji brandenburskiej.

- Przyjeżdża pan z kraju, które odbieramy jako mega poukładane, jeszcze nie widząc tego, co tutaj widział, był przejęty tym, jak mu tłumaczyliśmy, że tu nie ma barierek przed sceną, bo te barierki są niebezpieczne, a nie ma ich dlatego, bo mamy porozumienie z publicznością, bo sobie to zrobiliśmy - mówił Owsiak. - Na koniec (szef policji brandenburskiej -red.) powiedział, że nie wydajecie poleceń, tylko współpracujecie z ludźmi i na tym to polega. Od przyjazdu pierwszych ludzi, którzy weszli o godzinie 12 wczoraj na teren, jest to współpraca, uważamy ich za współtwórców festiwalu - dodał.

Do tej pory na terenie festiwalu podjęto 207 interwencji medycznych. Organizatorzy współpracują ściśle również z policją.

Festiwal niebiletowany

Impreza oficjalnie ruszyła o godzinie 15 w czwartek, to bramy festiwalu zostały otwarte we wtorek, więc już teraz na terenie lotniska Czaplinek-Broczyno dużo się dzieje.

Czytaj także: "Bardzo głośna minuta" dla Joanny Kołaczkowskiej przed startem Pol'and'Rock Festival

Wcześniej impreza organizowana była w Kostrzynie nad Odrą, od 2022 roku gości ją zachodniopomorskie lotnisko Czaplinek-Broczyno.

Pol'and'Rock Festival tradycyjnie pozostaje imprezą niebiletowaną - wstęp na nią jest całkowicie bezpłatny. Organizatorzy zapewniają uczestnikom dostęp do pola namiotowego, stref sanitarnych, pomocy medycznej, różnego rodzaju sklepów i płatnych parkingów. Uczestnicy powinni jednak sami odpowiednio przygotować się do spędzenia kilku dni na festiwalu, nie zapominając m.in. namiotów, śpiworów, karimat, latarek, kosmetyków, kremów przeciwsłonecznych i zatyczek do uszu.

Wśród atrakcji czekających na festiwalowiczów znajdą się: Akademia Sztuk Przepięknych, liczne warsztaty i spotkania autorskie. Osoby zainteresowane tematem bezpieczeństwa psychologicznego i emocjonalnego młodzieży w szkole będą mogli wziąć udział w warsztatach organizowanych przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Poznaniu.

Przez trzy dni na scenach pojawią się m.in. Nocny Kochanek, Mrozu, Babylon Circus, Spiderbait czy Dope. Więcej informacji o atrakcjach można znaleźć na stronie festiwalu