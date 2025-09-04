Park rozrywki zamyka się po dwóch miesiącach. 'Inwestycja zrealizowana w ciemno"

Widok na park rozrywki Hossoland z lotu ptaka Źródło: TVN24

Po dwóch miesiącach działalności park rozrywki Hossoland poinformował, że szybciej kończy swój pierwszy sezon i podjął decyzję o "tymczasowej przerwie w działalności parku".

Drodzy Goście! Mamy dla Was ważny komunikat! 🔊 Aby sprostać Waszym oczekiwaniom, podjęliśmy decyzję o tymczasowej... Posted by Hossoland on Friday, August 29, 2025 Rozwiń

Osoby, które kupiły bilety do parku, a nie zdążyły ich wykorzystać do końca sierpnia, mają możliwość otrzymania zwrotu pieniędzy lub wymiany na voucher, który będzie można wykorzystać w przyszłym sezonie.

Śledztwo prokuratury i brak pozwolenia na użytkowanie

Prokurator Agnieszka Macugowska-Kyszka, pełniąca obowiązki rzecznika prasowego Prokuratury Okręgowej w Szczecinie przekazała, że prowadzone jest postępowanie o czyn z artykułu 165 paragraf 1 Kodeksu Karnego.

- Wskazany artykuł dotyczy sprowadzenia niebezpieczeństwa dla życia i zdrowia wielu osób poprzez przystąpienie do użytkowania obiektu bez uzyskania wszystkich wymaganych pozwoleń - powiedziała. - Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryficach złożył zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa przez park rozrywki Hossoland - dodała.

Postępowanie prowadzone przez Prokuraturę Rejonową w Gryficach jest na wstępnym etapie procedowania.

Janusz Zaryczański, Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Gryficach wyjaśnił, że wniosek o pozwolenie na użytkowanie trafił do niego w czerwcu, ale był niekompletny.

- Brakowało dokumentów związanych z zakończeniem budowy. Do tej pory nie było kontroli na miejscu, która pozwoliłaby wydać potrzebne pozwolenie. W tym momencie park jest na etapie kompletowania tych dokumentów. Inwestycja została tak naprawdę zrealizowana w ciemno - powiedział.

Ponad dwa lata budowy

Budowa parku rozrywki Hossoland rozpoczęła się w październiku 2022 roku i trwała do końca maja 2025 roku. Na ponad 40-hektarowej działce powstał kompleks, który miał być największym tego typu miejscem w regionie i jeden z największych w Polsce.

Za inwestycję odpowiada grupa Hosso, która ma swoją siedzibę w Szczecinie i jest właścicielem galerii handlowych m.in. w Szczecinku, Gryficach, Kołobrzegu czy Policach. Poza tym grupa jest także inwestorem i zarządcą parków handlowych i budynków biurowych. Park rozrywki Hossoland jest pierwszym tego typu obiektem realizowanym przez grupę Hosso.

Jak wyjaśniła przedstawicielka grupy, zdecydowano się na stworzenie parku w gminie Brojce, ponieważ zauważono, że "mieszkańcy Pomorza Zachodniego muszą odbywać daleką podróż, żeby móc bawić się w parkach rozrywki". - Stąd pomysł zarządu Grupy Hosso, aby stworzyć takie miejsce w okolicach Szczecina, gdzie mieszkańcy północnej i zachodniej Polski będą mieli okazję zaplanować krótszą wycieczkę - wyjaśniła.

Teren parku został podzielony na cztery strefy tematyczne: Miasto Syrenki, Smocza Dolina Kopalni, Kraina Wikingów i Bursztynowe Królestwo Baltambrya, które nawiązują do Morza Bałtyckiego i całego regionu Pomorza Zachodniego. Tematem przewodnim mają być bałtyckie legendy i baśnie.

- Uwzględniliśmy także takie standardowe i uniwersalne wartości jak przyjaźń, odwaga czy cierpliwość. Każda strefa opowiada tak naprawdę inną historię. Od syren, przez bałtyckie porty, po mitycznych wojowników i smoki - dodała przedstawicielka grupy Hosso.

Park otworzył się 27 czerwca 2025 roku. Zamknął 31 sierpnia.