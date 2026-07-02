Szczecin Tragedia na torach kolejowych. Wstrzymany ruch pociągów Oprac. Bartłomiej Plewnia |

Co zrobić, jeśli utknie się między rogatkami? Rozwiązanie jest jedno Źródło wideo: Tomasz Pupiec | Fakty po południu Źródło zdj. gł.: ZTM

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Tragiczne zdarzenie miało miejsce w czwartek po godzinie 12 w rejonie przejazdu kolejowego na ulicy Wrocławskiej w Białogardzie. Jak poinformowała tvn24.pl aspirant Kinga Plucińska-Gudełajska, oficer prasowy białogardzkiej policji, mężczyzna został śmiertelnie potrącony przez pociąg.

- Na miejscu pracują policjanci pod nadzorem prokuratora. Trwa ustalanie przyczyn tego zdarzenia - powiedziała policjantka. Dodała, że na razie nie ustalono tożsamości zmarłej osoby. Żadna z osób znajdujących się w pociągu nie ucierpiała. Maszynista był trzeźwy.

Białogard. Utrudnienia na kolei

Jak wynika z informacji podanych na Portalu Pasażera - witrynie PKP PLK - w zdarzeniu uczestniczył pociąg Intercity 8306/7 "Zefir" relacji Ustka - Przemyśl Główny. W wyniku potrącenia ruch pociągów na odcinku Białogard - Podborsko został wstrzymany.

PKP Intercity przekazały w komunikacie, że pociąg IC nr 1830 "Staszic" z Warszawy Wschodniej do Kołobrzegu został odwołany na odcinku Tychowo-Białogard. Wstrzymany ruch dotyczy obu kierunków, więc odwołany na tym samym odcinku został także pociąg jadący z Kołobrzegu do Krakowa Głównego - TLK nr 83102/3 "Pułaski".

"Na odwołanych odcinkach zostanie uruchomiona zastępcza komunikacja autobusowa" - czytamy w komunikacie PKP Intercity.

W komunikacie Polregio przekazano natomiast, że na odcinku Podborsko - Białogard - Podborsko odwołano pociągi o numerach 78943 (relacji Poznań Główny - Kołobrzeg) oraz 87942 (Kołobrzeg - Poznań).

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