Tendencja zawierania związków partnerskich przez pary różnych płci w Austrii jest wzrastająca - mówiła na antenie TVN24 BiS adwokat doktor Agata Wolińska-Umschaden, która mieszka w tym kraju. Ekspert od spraw francuskich Piotr Moszyński zwracał uwagę, że "związki partnerskie to absolutnie normalny element krajobrazu społecznego we Francji".

W piątek, 18 października, na stronie Rządowego Centrum Legislacji zostały opublikowane dwa projekty ustaw. Pierwszy to projekt właściwy o rejestrowanych związkach partnerskich. Drugi projekt to tak zwana ustawa wprowadzająca, która ma dostosować przepisy innych ustaw do nowego prawa. To projekty autorstwa ministry do spraw równości Katarzyny Kotuli (Lewica). Zakładają m.in., że związek partnerski zostaje zawarty, gdy dwie osoby złożą przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego zgodne oświadczenia o zawarciu związku.

Wokół dokumentu wybuchła dyskusja, czy jest on rządowy czy nie. PSL nie uznaje go za taki. Argumentuje, że nadal trwają negocjacje wewnątrzkoalicyjne i ludowcy jeszcze nie opowiedzieli się ostatecznie za proponowanymi rozwiązaniami.

O tym, jak wygląda kwestia związków partnerskich w innych krajach Europy, mówili na antenie TVN24 BiS mieszkająca w Austrii adwokat dr Agata Wolińska-Umschaden oraz ekspert od spraw francuskich Piotr Moszyński.

Związki partnerskie w Austrii

Wolińska-Umschaden powiedziała, że "w Austrii już od dawna taka możliwość istnieje". - Pierwsze związki partnerskie były już możliwe od 2010 roku, natomiast od 1 stycznia 2019 roku związki partnerskie są możliwe nie tylko dla par homoseksualnych, ale również dla par heteroseksualnych - wyjaśniała.

Podkreślała, że "tendencja zawierania związków partnerskich przez pary różnych płci jest wzrastająca".

Zapytana o ewentualne kontrowersje, powiedziała, że "przy wprowadzaniu tego typu ustawy za dużo ich nie było". - Kontrowersja pojawiła się w momencie, kiedy zapisy sprowadzały się do rozwiązań związków rejestrowych tylko i wyłącznie dla par tej samej płci. Natomiast stąd właśnie zmiana, gdzie odpowiednik naszego Trybunału Konstytucyjnego zweryfikował tę ustawę i zrównał możliwość zawierania związków partnerskich także przez osoby heteroseksualne - zaznaczyła.

Związki partnerskie we Francji

Piotr Moszyński mówił, że "we Francji stało się to już formą bardzo popularną". - I właściwie liczba zawieranych małżeństw i tak zwanych PACS-ów, paktów o związkach partnerskich, statystycznie rzecz biorąc się wyrównała już z biegiem lat i w tej chwili to jest na dobrą sprawę 50-50 -powiedział.

Przekazał, że "zarówno jeśli chodzi o małżeństwa, jak i o związki partnerskie, zdecydowanie przeważają w obydwu kategoriach związki heteroseksualne", zaznaczając przy tym, że we Francji jest też możliwość zawierania małżeństw jednopłciowych.

- To otwarcie możliwości zawierania związków partnerskich tylko w pierwszym okresie przyniosło taką falę entuzjazmu par homoseksualnych, które mówiąc w cudzysłowie, rzuciły się na tę możliwość, ale teraz to już tak dalece weszło w obyczajowość, w zwyczaj, to stało się absolutnie normalnym elementem krajobrazu społecznego we Francji - mówił Moszyński.

Dodał, że "bardzo wiele par heteroseksualnych korzysta z tej możliwości ze względu na rozmaite udogodnienia, jakie niesie ze sobą ta forma związku".

