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Świat

Andy Burnham obejmuje urząd premiera Wielkiej Brytanii. Harmonogram zmiany na Downing Street

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Downing Street 10
Ostatnie oświadczenie Keira Starmera w roli premiera. "Odchodzę z honorem"
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: PAP/EPA/NEIL HALL
Odchodzę z honorem. Odchodzę z uśmiechem. Odchodzę dumny ze wszystkiego, co osiągnęliśmy - powiedział Keir Starmer w ostatnim oświadczeniu jako premier na Downing Street. W poniedziałek oficjalnie zastąpi go Andy Burnham. Korespondent "Faktów" TVN mówił w TVN24 o szczegółach tego wydarzenia.

Andy Burnham został wybrany na nowego szefa Partii Pracy w piątek. W poniedziałek oficjalnie obejmie urząd 59. premiera Wielkiej Brytanii.

Przy Downing Street po godzinie 12 ustępujący Keir Starmer złożył ostatnie oświadczenie jako premier. - Moja praca dobiegła końca. Przez 6,5 roku wyciągnąłem naszą partię z historycznej porażki (…) wygraliśmy gigantyczne wybory w 2024 roku. Od tamtej pory było to moim największym zaszczytem, aby służyć wam wszystkim i temu wspaniałemu krajowi w roli premiera - zaczął i dodał, że "domknięciem rozdziału premiera" będzie oficjalne złożenie rezygnacji królowi Karolowi III

Starmer: odchodzę z honorem

Starmer był pierwszym premierem z ramienia Partii Pracy od 2010 roku. - Jestem przekonany, że Brytania jest teraz silniejsza, bardziej uczciwa niż była te dwa lata temu, nasza gospodarka urosła - kontynuował. Podkreślił, że Andy Burnham ma jego "pełne wsparcie" i życzy mu "wszystkich sukcesów". 

Na koniec Starmer podziękował swojej żonie, dzieciom i byłym współpracownikom na Downing Street. - Polityka jednak zawsze będzie sportem grupowym i zmiany, które przeprowadzamy dla naszego kraju i naszej partii, są własnością wszystkich, którzy je wspierają - powiedział.

- Odchodzę z honorem. Odchodzę z uśmiechem. Odchodzę dumny ze wszystkiego, co osiągnęliśmy. Dziękuję bardzo - podsumował Starmer. 

Keir Starmer
Keir Starmer
Źródło zdjęcia: ANDY RAIN/EPA/PAP

Zmiana na stanowisku premiera Wielkiej Brytanii

Wcześniej korespondent "Faktów" TVN tłumaczył na antenie TVN24, jak będzie przebiegać zmiana na stanowisku premiera Wielkiej Brytanii. Według planu po ostatnim wystąpieniu Starmer uda się do Pałacu Buckingham, gdzie oficjalnie złoży dymisję.

Chwilę później Karol III spotka się z Burnhamem. Po audiencji, w trakcie której otrzyma od monarchy misję utworzenia rządu, nowy premier przyjedzie na Downing Street. - Podejdzie do tej samej mównicy [co wcześniej Starmer - red.] i powie w końcu, bo wszyscy na to czekają od kilku tygodni, co zamierza zrobić w tym kraju - wyjaśnił Woroch.

Andy Burnham premierem. Może paść ważna deklaracja

Jak wynika z nieoficjalnych rozmów Worocha z przedstawicielami Burnhama, nowy szef brytyjskiego rządu w swoim pierwszym wystąpieniu "ma powiedzieć, że kraj nie potrzebuje dziś triumfalizmu, lecz uczciwości, refleksji i odpowiedzialnej polityki". 

- Ma podkreślać, że zdaje sobie sprawę, iż jest już szóstą osobą w ciągu zaledwie dziesięciu lat, która obejmuje urząd premiera. Siódmą, jeśli liczymy ustępującego zaraz po brexitowym referendum Davida Camerona. I że jego zdaniem tak częste zmiany na szczycie władzy pokazują tylko, jak bardzo kraj potrzebuje stabilności i skutecznego rządu - mówił Woroch w TVN24. 

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Dziennikarz przypomniał, że to nie pierwszy raz, gdy brytyjski premier rozpocznie urzędowanie na Downing Street od takiej obietnicy. - Postawię stabilność i pewność ekonomiczną jako główny cel tego rządu - mówił Rishi Sunak w swoim pierwszym wystąpieniu w 2022 roku. 

- Keir Starmer, który dziś odchodzi ze stanowiska, mówił [w pierwszym przemówieniu -red.], że będzie politykiem stojącym po stronie stabilności i umiaru, zapowiadając spokojną i cierpliwą odbudowę kraju - zwrócił uwagę korespondent "Faktów" TVN. 

W ocenie dziennikarza jedną z ważniejszych kwestii będzie deklaracja Burnhama dotycząca dalszego wsparcia dla Ukrainy. - Z nieoficjalnych zapowiedzi wynika, że Andy Burnham będzie kontynuował politykę swoich poprzedników, co dla naszego bezpieczeństwa jest niezmiernie ważne - podsumował Woroch. 

Dymisja Starmera i wybór nowego lidera

56-letni Burnham to były burmistrz Manchesteru, a także były minister zdrowia i minister kultury. Jako szef władz aglomeracji manchesterskiej zdobył dużą popularność. Media nadały mu wtedy przydomek "Król północy". 

Andy Burnham
Andy Burnham
Źródło zdjęcia: Tolga Akmen/EPA/PAP

Wybór Burnhama na nowego lidera laburzystów był jedynie formalnością, bo nikt poza nim nie zgłosił swojej kandydatury. W brytyjskich mediach nazwano proces wyłaniania nowego szefa partii "polityczną koronacją". 

Starmer został premierem 5 lipca 2024 roku. Odejście ze stanowiska, w wyniku słabych wyników sondażowych i rosnącego niezadowolenia członków Partii Pracy, zapowiedział 22 czerwca. Trzy dni przed rezygnacją Starmera - Burnham wywalczył mandat do Izby Gmin w wyborach uzupełniających w Makerfield. Tym samym spełnił wymóg regulaminu Partii Pracy, która od bycia posłem uzależnia możliwość ubiegania się o stanowisko lidera ugrupowania. 

Wcześniej Burnham chciał dwukrotnie zostać szefem partii: w latach 2010 i 2015. Wtedy wyścig wygrali jednak odpowiednio: Ed Miliband i Jeremy Corbyn.

Źródło: TVN24
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Tagi:
Wielka BrytaniaLondynKeir StarmerKról Karol III
Aleksandra Sapeta
Aleksandra Sapeta
Dziennikarka tvn24.pl
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