Świat To była "noc grozy". Szef MSZ apeluje do sojuszników Oprac. Aleksandra Sapeta |

Zmasowany rosyjski atak na Ukrainę - 02.07.2026 r. Źródło wideo: Reuters Źródło zdj. gł.: dsns.gov.ua

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Głównym celem zmasowanego rosyjskiego ataku na Ukrainę w nocy ze środy na czwartek był Kijów. Służby cały czas prowadzą akcję ratunkową. Zginęło co najmniej 13 osób, a rannych zostało blisko 100 - informują lokalne władze.

W związku z atakiem szef ukraińskiej dyplomacji Andrij Sybiha zwrócił się do sojuszników Ukrainy. "Nie opóźniajcie decyzji dotyczących obrony powietrznej dla Ukrainy! To nasz główny apel do partnerów po nocy grozy, jaką przeżył Kijów" - napisał na X.

Rosyjski atak na Kijów Rosyjski atak na Kijów - 2.07.2026 r. Źródło zdjęcia: dsns.gov.ua Rosyjski atak na Kijów - 2.07.2026 r. Źródło zdjęcia: dsns.gov.ua Rosyjski atak na Kijów - 2.07.2026 r. Źródło zdjęcia: dsns.gov.ua Rosyjski atak na Kijów - 2.07.2026 r. Źródło zdjęcia: dsns.gov.ua Rosyjski atak na Kijów - 2.07.2026 r. Źródło zdjęcia: dsns.gov.ua Rosyjski atak na Kijów - 2.07.2026 r. Źródło zdjęcia: dsns.gov.ua Rosyjski atak na Kijów - 2.07.2026 r. Źródło zdjęcia: dsns.gov.ua Rosyjski atak na Kijów - 2.07.2026 r. Źródło zdjęcia: dsns.gov.ua Rosyjski atak na Kijów - 2.07.2026 r. Źródło zdjęcia: dsns.gov.ua Rosyjski atak na Kijów - 2.07.2026 r. Źródło zdjęcia: dsns.gov.ua Rosyjski atak na Kijów - 2.07.2026 r. Źródło zdjęcia: dsns.gov.ua Rosyjski atak na Kijów - 2.07.2026 r. Źródło zdjęcia: dsns.gov.ua Rosyjski atak na Kijów - 2.07.2026 r. Źródło zdjęcia: dsns.gov.ua Rosyjski atak na Kijów - 2.07.2026 r. Źródło zdjęcia: dsns.gov.ua Rosyjski atak na Kijów - 2.07.2026 r. Źródło zdjęcia: dsns.gov.ua Rosyjski atak na Kijów - 2.07.2026 r. Źródło zdjęcia: dsns.gov.ua Rosyjski atak na Kijów - 2.07.2026 r. Źródło zdjęcia: dsns.gov.ua Rosyjski atak na Kijów - 2.07.2026 r. Źródło zdjęcia: dsns.gov.ua Rosyjski atak na Kijów - 2.07.2026 r. Źródło zdjęcia: dsns.gov.ua

Szef MSZ Ukrainy: domagamy się zdecydowanej reakcji

Sybiha napisał, że Rosja uderzyła w budynki mieszkalne i infrastrukturę cywilną. "Zbrodniarz wojenny Putin potrafi prowadzić jedynie podłą i terrorystyczną wojnę przeciwko ludności cywilnej, kobietom i dzieciom. Ponieważ w wojnie przeciwko Siłom Obrony Ukrainy nie jest w stanie osiągnąć żadnych rezultatów" - czytamy we wpisie.

Szef MSZ Ukrainy oświadczył, że tego rodzaju ataki są poważnymi zbrodniami wojennymi i są o nich informowani partnerzy Ukrainy oraz organizacje międzynarodowe.

"Domagamy się zdecydowanej reakcji społeczności międzynarodowej. Nie tylko słów potępienia, lecz konkretnych działań, które powstrzymają rosyjski terror. Decyzje dotyczące przekazania Ukrainie systemów obrony powietrznej i pocisków są potrzebne teraz, a nie później! Decyzje o zwiększeniu presji sankcyjnej na Rosję są potrzebne teraz, a nie później! Decyzje o zwiększeniu wsparcia dla Ukrainy, w tym pomocy dla sektora energetycznego, są potrzebne teraz, a nie później!" - napisał.

Rosyjski atak na Kijów - 2.07.2026 r. Źródło zdjęcia: dsns.gov.ua

Minister podkreślił, że usprawiedliwianie rosyjskich zbrodni przeciwko Ukraińcom twierdzeniem, iż Moskwa działa w odpowiedzi na ukraińskie uderzenia dalekiego zasięgu na terytorium Rosji, jest niemoralne.

"W tej wojnie jest agresor i jest państwo broniące się zgodnie z art. 51 Karty Narodów Zjednoczonych. Rosja nie ma żadnego prawa do przeprowadzania ataków na Ukrainę, natomiast Ukraina ma pełne prawo odpowiadać, bronić się przed agresorem i uderzać we wszystkie legalne cele wojskowe na terytorium Rosji" - oświadczył Sybiha.

Do not delay decisions on air defense for Ukraine! This is our main request to our partners after Kyiv suffered a night of horror.



At least 10 people have been killed as a result of Russia’s brutal attack against the Ukrainian capital with all types of missiles and drones.… pic.twitter.com/7KNONiPvom — Andrii Sybiha 🇺🇦 (@andrii_sybiha) July 2, 2026 Rozwiń Oświadczenie szefa MSZ Ukrainy po zmasowanym ataku na Kijów Źródło: X

Zmasowany atak na Ukrainę

Wojska Putina atakowały minionej nocy także inne miasta, w tym Mikołajów, Krzywy Róg, Połtawę, Charków, czy Czerkasy - podały Siły Powietrzne Ukrainy. W związku z atakiem Rosji na Ukrainę poderwane zostało polskie lotnictwo - przekazało Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych o godzinie 2 w nocy. O zakończeniu operowania myśliwców w polskiej przestrzeni powietrznej poinformowano o godzinie 4.30.

Skutki rosyjskiego ataku na Kijów - 02.07.2026 r. Źródło: Reuters

Przed możliwym atakiem ostrzegał wcześniej w środę prezydent Ukrainy. Wołodymyr Zełenski zdecydował o skróceniu w związku z tym swojej wizyty w Irlandii i powrocie do kraju.

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