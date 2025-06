Zmasowany atak na Charków. Rosjanie uderzyli w budynki mieszkalne

Rosyjski zmasowany atak na Charków Źródło: 2025 Cable News Network All Rights Reserved

Posłuchaj artykułu Dowiedz się więcej

> Ukraina i Rosja przeprowadziły we wtorek drugą wymianę jeńców w tym tygodniu; tym razem do ojczyzny powrócili ranni i ciężko ranni, którzy wymagają pilnej pomocy medycznej – poinformował prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski.

> W internecie pojawiło się zdjęcie ukraińskiego jeńca, na ciele którego Rosjanie mieli wypalić napis: "Chwała Rosji". - To dowód na to, przez co przechodzą nasi obrońcy w niewoli - powiedział w telewizji przedstawiciel wywiadu wojskowego Ukrainy (HUR) Andrij Jusow, potwierdzając autentyczność zdjęcia. Jak tłumaczył, żołnierz ten powrócił do Ukrainy podczas jednej z wymian jeńców.

> Co najmniej dwie osoby zginęły a 37 zostało rannych w rosyjskim ataku na Charków na północnym wschodzie Ukrainy, który miał miejsce w nocy z wtorku na środę. Rosjanie dronami uderzyli w wielorodzinne budynki mieszkalne i domy prywatne - poinformował mer Charkowa Ihor Terechow.

> Wojska rosyjskie przeprowadziły zmasowany atak dronów na Kijów i Odessę, uderzając między innymi w szpital położniczy. Pacjenci i personel zdążyli się ewakuować - przekazał szef władz wojskowych obwodu odeskiego Ołeh Kiper.

> Wołodymyr Zełenski pokazał, że ma osobisty interes w tym, aby na Węgrzech pojawił się marionetkowy rząd, który wysłałby pieniądze Węgrów na Ukrainę - powiedział minister spraw zagranicznych Węgier Peter Szijjarto, komentując wywiad udzielony przez prezydenta Ukrainy węgierskim mediom.

> Niemcy przygotowują się na scenariusz możliwej wojny w Europie i planują rozbudowę systemu schronów. Obecnie w razie zagrożenia zmieściłoby się w nich tylko 5 procent z 83-milionowej ludności.

> Bratysława nie poprze przygotowywanego 18. pakietu sankcji wobec Rosji, jeśli Komisja Europejska nie przedstawi realnego rozwiązania sytuacji kryzysowej, w której znajdzie się Słowacja po całkowitym wstrzymaniu dostaw gazu, ropy i paliwa jądrowego z Rosji - napisał słowacki premier Robert Fico na Facebook.

Dowiedz się więcej: TVN24 Na żywo