Świat

Zderzenie pociągów w Czechach. Wielu rannych

Zderzenie pociągów w Czechach
Katastrofa kolejowa w Czechach
Źródło: Państwowa Straż Pożarna Czech
W pobliżu Czeskich Budziejowic, blisko granicy z Austrią, rano doszło do wypadku. Pociąg ekspresowy zderzył się z pociągiem osobowym. Rannych zostało co najmniej 45 osób.

Dwa pociągi - ekspresowy i pośpieszny - zderzyły się w czwartek po godz. 6 na trasie między miastami Zliv i Pilzno. Na miejscu są strażacy i ratownicy. Według aktualnych informacji czeskobudziejowicki szpital przyjął pięć osób ciężko rannych. Kolejnych 40 ma lekkie obrażenia - podał portal Idnes.

Miejsce zderzenia pociągów w Czechach
Miejsce zderzenia pociągów w Czechach
Źródło: Czeska policja/X

Czescy dziennikarze napisali, że do wypadku doszło tuż za stacją Zliv w kierunku Pilzna.

Zderzyły się pociągi ekspresowy i osobowy
Zderzyły się pociągi ekspresowy i osobowy
Źródło: x.com/hasici_cr

Pasażerowie z obydwu pociągów zostali ewakuowani.

Ruch na trasie Czeskie Budziejowice - Pilzno został wstrzymany.

Przyczyna wypadku nie jest znana. Nie wiadomo, czy było to czołowe zderzenie, czy, na przykład, jeden z pociągów uderzył w stojący skład - napisał Idnes.

Autorka/Autor: tas/adso

Źródło: tvn24.pl, Idnes

Źródło zdjęcia głównego: Czeska policja/X

