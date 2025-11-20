Zderzenie pociągów w Czechach. Wielu rannych

Katastrofa kolejowa w Czechach Źródło: Państwowa Straż Pożarna Czech

Dwa pociągi - ekspresowy i pośpieszny - zderzyły się w czwartek po godz. 6 na trasie między miastami Zliv i Pilzno. Na miejscu są strażacy i ratownicy. Według aktualnych informacji czeskobudziejowicki szpital przyjął pięć osób ciężko rannych. Kolejnych 40 ma lekkie obrażenia - podał portal Idnes.

Miejsce zderzenia pociągów w Czechach Źródło: Czeska policja/X

Czescy dziennikarze napisali, że do wypadku doszło tuż za stacją Zliv w kierunku Pilzna.

Zderzyły się pociągi ekspresowy i osobowy Źródło: x.com/hasici_cr

Pasażerowie z obydwu pociągów zostali ewakuowani.

Ruch na trasie Czeskie Budziejowice - Pilzno został wstrzymany.

Przyczyna wypadku nie jest znana. Nie wiadomo, czy było to czołowe zderzenie, czy, na przykład, jeden z pociągów uderzył w stojący skład - napisał Idnes.