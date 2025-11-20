Zderzenie pociągów w Czechach. Wielu rannych

Dwa pociągi - ekspresowy i pośpieszny - zderzyły się w czwartek po godz. 6 na trasie między miastami Zliv i Pilzno. Na miejscu są strażacy i ratownicy. Według aktualnych informacji czeskobudziejowicki szpital przyjął pięć osób ciężko rannych. Kolejnych 40 ma lekkie obrażenia - podał portal Idnes.
Czescy dziennikarze napisali, że do wypadku doszło tuż za stacją Zliv w kierunku Pilzna.
Pasażerowie z obydwu pociągów zostali ewakuowani.
Ruch na trasie Czeskie Budziejowice - Pilzno został wstrzymany.
Przyczyna wypadku nie jest znana. Nie wiadomo, czy było to czołowe zderzenie, czy, na przykład, jeden z pociągów uderzył w stojący skład - napisał Idnes.
Autorka/Autor: tas/adso
Źródło: tvn24.pl, Idnes
Źródło zdjęcia głównego: Czeska policja/X