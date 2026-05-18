Świat

Jak Ziobro dostał się do USA? Reuters: stoi za tym wiceszef dyplomacji

Zbigniew Ziobro
Snyder: Amerykanie powinni zrozumieć powagę zarzutów wobec Ziobry
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: Albert Zawada/PAP
Wiceszef dyplomacji USA Christopher Landau polecił urzędnikom Departamentu Stanu wydanie wizy Zbigniewowi Ziobrze - podał Reuters. Według agencji miał to przedstawiać jako "kwestię bezpieczeństwa narodowego".

Reuters - powołując się na trzy zaznajomione ze sprawą źródła - podał, że Christopher Landau, zastępca sekretarza stanu USA, polecił wysokim rangą urzędnikom Departamentu Stanu, aby ułatwili i zatwierdzili wydanie wizy dla Zbigniewa Ziobry, umożliwiając mu ucieczkę z Węgier. Jedno ze źródeł podało, że była to wiza dziennikarska. Sprzyjająca PiS TV Republika informowała, że były szef resortu sprawiedliwości został komentatorem politycznym stacji.

Jak pisze agencja, dzięki tej interwecji Ziobro zdołał uzyskać wizę jeszcze przed zaprzysiężeniem nowego premiera Węgier Petera Magyara, które odbyło się 9 maja. Magyar zapowiadał, że po objęciu urzędu zarówno Ziobro, jak i jego zastępca Marcin Romanowski zostaną ekstradowani z Węgier.

Christopher Landau
Wizę dla Ziobry przedstawił jako "kwestię bezpieczeństwa narodowego"

Reuters zaznacza, że żadne ze źródeł nie ma wiedzy na temat ewentualnego udziału prezydenta USA Donalda Trumpa w tej decyzji. Agencja nie była w stanie też ustalić, jaką rolę, jeśli w ogóle, odegrał sekretarz stanu Marco Rubio.

Landau dowiedział się o sprawie Ziobry wiosną tego roku od Toma Rose'a, ambasadora USA w Polsce, i uznał byłego ministra za osobę niesłusznie ściganą - poinformowało czwarte źródło Reutersa.

Kierując do wysokich urzędników Biura Spraw Konsularnych polecenie wydania wizy, drugi rangą dyplomata USA uzasadnił pilność sprawy, przedstawiając ją jako "kwestię bezpieczeństwa narodowego" - dodało jedno ze źródeł.

Landau odmówił Reutersowi komentarza w tej sprawie. Rzecznik Departamentu Stanu nie odniósł się do listy pytań zadanych przez agencję i powołał się na poufność danych wizowych.

Reutersowi nie udało się skontaktować z Ziobrą. Jego obrońca, Bartosz Lewandowski, oświadczył, że przekaże Ziobrze pytania, jednak te pozostały bez odpowiedzi. Na pytania agencji nie odpowiedziały też: Biały Dom, kancelaria szefa polskiego rządu i polskie Ministerstwo Sprawiedliwości oraz rzecznik węgierskiego rządu.

Sprawa Zbigniewa Ziobry

Były minister, poseł PiS Zbigniew Ziobro poinformował, że przebywa w USA, dokąd uciekł z Węgier. Dla polskich władz nie jest jednak jasne, na podstawie jakich dokumentów się tam dostał. W związku z toczącym się śledztwem prokuratorskim w sprawie afery w Funduszu Sprawiedliwości decyzją polskich władz paszporty Ziobry - zwykły i dyplomatyczny - zostały unieważnione. Oznaczało to, że polityk legalnie mógł podróżować tylko po strefie Schengen, gdyż nie był ścigany międzynarodowo.

Za Ziobrą, któremu prokuratura chce postawić 26 zarzutów w sprawie Funduszu Sprawiedliwości, wydano list gończy. Wniosek o wydanie europejskiego nakazu aresztowania nie został jeszcze rozpatrzony przez sąd.

Źródło: Reuters
Zbigniew Ziobro, USA, Węgry, Fundusz Sprawiedliwości, Pentagon
Kuba Koprzywa
